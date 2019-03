Så gick det för länsåkarna i Vasaloppet – här är resultatlistan

Här är samtliga åkare med hemkommun i Jämtlands län i anmälan. Meddela gärna tilll sport@ostersundstidningar.se om åkare saknas, så att vi kan uppdatera resultatlistan.

Herrar: 1) Tore Björset Berdal, Norge, 4.39.15, 9) Oskar Kardin, Östersunds SK, 4.39.29, 16) Anton Karlsson, Sockertoppen IF, 4.39.58, 22) Emil Persson, Östersunds SK, 4.41.09, 25) Erik Melin Söderström, Östersunds SK, 4.41.10, 33) Max Novak, Offerdals SK, 4.42.33, 36) Nils Persson, Östersunds SK, 4.44.02, 47) Alfred Buskqvist, IK Stern, 4.47.16, 59) Magnus Näslund, IFK Strömsund, 4.50.21, 70) Myhr Konrad Mattson, Åsarna IK, 4.52.36, 109) Johan Persson, Trillevallens Sportklubb, 5.02.10, 113) Fredrik Sätter, Mattmar SK, 5.02.20, 119) John Lagerskog, Åre Längdskidklubb, 5.03.50, 121) Adam Gillman, Garphyttans IF, 5.04.28, 125) Eric Simonsson, Landöns IF, 5.05.10, 159) Johannes Jillerö, Trollhättans SOK, 5.08.29, 196) Olle Jonsson, Trillevallens Sportklubb, 5.15.08, 236) Ulf Bernhardsson, Östersunds sidlöpareklubb, 5.20.06, 238) Markus Lassus Bjälnes, Östersunds SK, 5.20.18, 264) David Berg, Bodsjöböle SK, 5.21.48, 294) Sebastian Olsson, SK Bore, 5.25.35, 302) Carl Bergsten, Östersunds SK, 5.25.51, 316) Jakob Jansson, Östersunds SK, 5.28.03, 321) Martin Johansson, Linköpings SK, 5.28.27, 332) Erik Olofsson, Åsarna IK, 5.30.12, 346) André Jakobsson, Östersunds SK, 5.31.33.

448) André Larsson, Svegs IK, 5.43.20, 479) Marcus Carlén, Bodsjöböle SK, 5.46.16, 534) Niklas Sundelin, Östersunds SK, 5.51.42, 590) Axel Bengtson, Sol Tranås, 5.55.22, 602) Andreas Viker, IK Stern, 5.56.50, 665) torkel bäckman, östersund, 6.01.06, 692) Ludvig Hellstrand, Duveds IF, 6.03.19, 698) Fredrik Olofsson, Östersunds SK, 6.03.42, 726) Jimmy Widell, Häggenås SK, 6.04.54, 766) Henrik Nyman, Umara SC, 6.07.29, 777) Jörgen Roos, Brunflo IF, 6.07.55, 837) Theodor Danielsson, Enebybergs IF, 6.10.59, 844) Gustav Ydén, Östersunds SK, 6.11.17, 921) Anders Olofsson, Näldens IF, 6.15.51, 930) Emil Tiberg, Umara SC, 6.16.17, 1108) Björn Näslund, Svegs IK, 6.26.52, 1182) Daniel Wessén, Tandsbyns IF, 6.30.28, 1259) Viktor Löfvenberg, Ås IF, 6.34.36, 1437) Per-Erik Rönnestrand, Ås IF, 6.42.40, 1449) Patrik Finn, Östersunds SK, 6.43.06, 1487) Robin Grenholm, Team OX, 6.44.04, 1591) Göran Svensk, Östersunds SK, 6.46.33, 1729) Rickard Johnson, Östersund Skidlöpareklubb, 6.52.09, 1793) Simon Karlsson, Hallens SK, 6.54.20, 1863) Erik Memmi, Halmstad OK, 6.56.13.

1932) Andreas Pettersson, Bodsjöböle SK, 6.59.00, 1990) Ola Karlsson, Östersunds SK, 7.01.28, 2138) Martin Lindroth, Östersunds SK, 7.07.25, 2139) Lars Theland, Jämtkraft IF, 7.07.35, 2147) Martin Persson, IFK Strömsund, 7.07.54, 2268) Lars-Göran Söderberg, Rödöns SK, 7.11.50, 2411) Mikael Gardelin, Visborgs OK, 7.16.18, 2596) Peter Wilhelmsson, Fmv-Sport, 7.21.12, 2692) Hannes Bäckbro, Östersunds SK, 7.24.18, 2719) Conny Anjevall, Frösön, 7.24.53, 2756) Björn Israelsson, Kälens SK, 7.25.53, 2792) Victor Johansson, Lillhärdals IF, 7.26.52, 2886) Benjamin Åsberg, AXA SC, 7.29.44, 2892) Anders Halvarsson, Funäsdalens IF, 7.29.50, 3006) Thomas Hägg, Funäsdalens IF, 7.32.29, 3010) Olof Roos, Ås IF, 7.32.36, 3098) Lars Johansson, Brunflo IF, 7.34.56, 3129) Anders Edvinsson, Hotagens Sportsclub, 7.35.49, 3144) Roger Ek, Ås IF, 7.36.17, 3340) Niklas Olsson, Lillhärdals IF, 7.40.56, 3419) Robin Wessén, Tandsbyns IF, 7.42.24, 3493) Robin Bryntesson, Sockertoppen IF, 7.44.30, 3495) Hans Nordell, Lillhärdals IF, 7.44.34, 3501) Anders Åkerblom, Sävast Ski Team IF, 7.44.37, 3549) Tore Norkvist, Tåsjö IF, 7.45.52.

3621) Antaris Gråik, Hotagens Sportsclub, 7.48.12, 3638) Göran Oscarsson, Östersunds SK, 7.48.45, 3936) Lars Wiklund, Sockertoppen IF, 7.57.05, 4081) Jan-Peter Magnusson, Kälens SK, 8.00.47, 4203) Mats Jonasson, Sockertoppen IF, 8.03.55, 4205) Carl Carlsson, Vattudalens LDK, 8.03.56, 4318) Erik Eriksson, Svegs IK, 8.07.19, 4437) Håkan Ekeljung, GRANIT Teknikbyrå IF, 8.10.25, 4496) Henrik Bardosson, IFK Strömsund, 8.12.25, 4585) Erik Nilsson, Östersunds SK, 8.15.05, 4716) Marcus Karlsson, AXA SC, 8.18.58, 4729) Mikael Lunnehed, Östersunds SK, 8.19.15, 4733) Peter Göransson, Åsarna IK, 8.19.24, 4824) Bengt Hemmingsson, Bodsjöböle SK, 8.21.38, 4902) Gustav Kjellson, Östersunds SK, 8.23.35, 5153) Sören Hansson, Brunflo IF, 8.30.37, 5183) Emil Söderman, AXA SC, 8.31.19, 5185) Erik Dahlberg, Vattudalens LDK, 8.31.21, 5188) Jesper Svedberg, Häggenås SK, 8.31.29, 5367) Andreas Johansson, AXA SC, 8.36.11, 5426) Oskar Vikman, Östersunds SK, 8.37.37, 5472) Lars Festin, Östersunds SK, 8.38.45, 5556) Jimmy Persson, AXA sportsclub, 8.41.07, 5591) Erik Arnsäter, Hotagens Sportsclub, 8.42.12, 5707) Jonas Blom, Jormvattnets IF, 8.45.32.

5709) Erik Westin, Östersunds SK, 8.45.35, 5710) Anton Säwström, Östersunds SK, 8.45.36, 5893) Urban Johansson, Älvros IK, 8.51.45, 6071) Stefan Andersson, Brunflo IF, 8.56.47, 6227) Simon Bartelmess, AXA SC, 9.02.05, 6285) Anders Söderlund, Östersunds SK, 9.03.24, 6388) Jan Molde, Östersund, 9.06.30, 6389) Adrian Jones, Ås IF, 9.06.30, 6489) Peja Lindholm, Östersunds SK, 9.10.12, 6588) Jimmy Kjell Nilsson, Östersunds SK, 9.12.54, 6687) Magnus Rosenquist, GRANIT Teknikbyrå IF, 9.16.20, 6728) Mikael Åsved, Östersunds SK, 9.17.47, 6871) Tobias Berglund, Östersunds SK, 9.22.06, 6998) Jacob Johansson, Offerdals SK, 9.25.12, 7073) Daniel Jönsson, Marieby GIF, 9.28.32, 7118) Niklas Karlsson, Offerdals SK, 9.30.15, 7145) Tomas Waldebäck, Östersunds SK, 9.30.45, 7198) Harry Tängmark, Vattudalens LDK, 9.32.28, 7257) Bruno Kempe, Trångsvikens IF, 9.33.53, 7325) Hans Gunnar Stenbäck, Funäsdalen IF, 9.36.09, 7478) Mehdi Zaghloumi, Vemdalens IF, 9.41.43, 7479) Jacob Karlsson, vasaloppet if, 9.41.43, 7515) Karl-Erik Johansson, Ås IF, 9.42.53, 7693) Niklas Lundgren, Åre Längdskidklubb, 9.48.34, 7899) Robert Dahlin, Brunflo IF, 9.54.55.

7909) Magnus Swartling, Östersunds SK, 9.55.03, 8004) Dennis Myhr, Funäsdalens IF, 9.57.20, 8049) Ove Holm, Jämtgubben, 9.58.02, 8277) Erik Vareberg, Å, 10.02.06, 8583) Andreas Gärdin Hyttsten, AXA SC, 10.15.56, 8593) Niklas Persson, AXA SC, 10.16.16, 8681) Fredrik Mörtberg, Östersunds SK, 10.20.30, 8733) Daniel Olsson, Östersunds SK, 10.22.40, 8848) Per Jonsson, Häggenås SK, 10.27.02, 8854) Robert Stensils, Sälens IF, 10.27.17, 8884) Hans-Erik Jonsson, Indals-Lidens SK, 10.28.25, 8927) Daniel Halvarsson, Litsbygdens SK, 10.30.16, 8944) Jonny Engberg, GRANIT Teknikbyrå IF, 10.31.17, 9002) Per-Erik Decker, Hotagens Sportsclub, 10.33.35, 9184) Pe-Ge Wernersson, AXA SC, 10.41.43, 9271) Pierre De Flon, Ås IF, 10.45.37, 9494) Mikael Lindé, Ås IF, 10.57.24, 9761) Stefan Andersson, Dalsjöfors GoIF, 11.11.29, 9856) Oskar Von Essen, Hudik Triatlon Klubb, 11.16.15, 10044) Jon Nyström, AXA SC, 11.25.55, 10170) Patrik Rylander, Gäddede SK, 11.33.24, 10178) Mikael Karlsson, Östersunds SK, 11.33.38, 10422) Sverker Lundgren, Litsbygdens SK, 11.44.33, 10484) Hans Jonsson, Aspås IF, 11.47.17, 10714) Mikael Broman, Indals-Lidens SK, 12.06.02.

Damer: 1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF, 4.54.24, 2) Lina Korsgren, Åre, 4.58.11, 3) Katerina Smutna, Tjeckien, 4.58.13 5) Maria Gräfnings, Falun Borlänge SK, 5.03.36, 8) Sofie Elebro, Östersunds SK, 5.11.52, 12) Elin Mohlin, Sockertoppen IF, 5.16.20, 16) Julia Angelsiöö, Storvreta IK, 5.37.38, 18) Evelina Bångman, Offerdals SK, 5.38.26, 50) Erika Svanborg, Östersunds SK, 6.25.43, 67) Maria Görlin, Axa sports club, 6.44.38, 88) Emma Lindberg, Älvdalens IF SK, 7.02.02, 149) Chatrine Segersten, Offerdals SK, 7.35.44, 160) Lenita Bryntesson, Sockertoppens IF, 7.38.38, 161) Johanna Oskarsson, Östersunds SK, 7.38.44, 180) Linda Eriksson, Östersunds SK, 7.44.35, 187) Johanna Cavalllin, Högbo GIF, 7.47.07, 279) Marie Krondahl, Ås IF, 8.12.46, 297) Elin Magdalena Blom, Jormvattnets IF, 8.16.23, 460) Eva Hemmingsson, Bodsjöböle SK, 8.53.04, 478) Alexzandra Edström, Hallens SK, 8.56.38, 491) Matilda Jarl, Zinkgruvans IF, 8.58.45, 532) Marie Eriksson, Östersunds SK, 9.05.41, 621) Sabina Fahlesson, Östersunds SK, 9.19.23, 635) Linda Boström Eriksson, Ytterhogdals IK, 9.22.33, 665) Sofie Leijonberg, AXA SC, 9.27.02, 711) Malin Lans, Hede SK, 9.34.56, 724) Matilda Berg, AXA SC, 9.37.22.

736) Kimberly Claus, Stuguns Skidklubb, 9.38.20, 769) Irene Alfredsdotter Kempe, Trångsvikens IF, 9.44.49, 818) Mari Gustafsson Vikström, Frösö IF, 9.53.51, 915) Louise Winolf, Funäsdalens IF, 10.02.27, 993) Caroline Gärdin Hyttsten, AXA SC, 10.15.56, 1178) Maria Hyttnäs, Frösö IF, 10.41.19, 1316) Malin Eriksson, Junsele IF, 11.01.51, 1330) Lena Lind, Östersunds SK, 11.04.25, 1479) Saga Björkman Höglund, AXA SC, 11.25.55, 1487) Ramona Tomasson, Ås IF, 11.27.06, 1684) Marie Persson, Trevål IF, 11.47.15.