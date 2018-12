Ebba Anderssons makalösa lopp, Charlotte Kallas mardröm och norsk supershow – fem heta punkter från 10 km jaktstart i Lillehammer

► Hanna Falk ställde in

Under lördagens 10 km fritt slutade Hanna Falk tungt, när hon gick i mål på plats 50. Och sent in på dagens tävling, bara minuter innan start, meddelade landslagets presschef Katarina Medvezcky att Hanna Falk ställer in dagens lopp.

"Kroppen svarar inte som hon vill och hon väljer därför att samla energi till kommande lopp", skrev Medvezcky i ett sms.

► Norge vs Sverige – tack för showen

Hela loppet skulle handla, från start till mål, om det vi velat se så länge nu: Kalla vs Johaug. Men det kom istället att handla om Norge vs Sverige, när det till slut var Ebba Andersson som tog jakt på Therese Johaug och Charlotte Kalla istället fick försöka hålla norskan Ingvild Flugstad Östberg bakom sig.

Kampen mellan Kalla vs Johaug blev en kamp mellan Norge och Sverige, där vi trots allt får utropa Norge som totalsegrare.

En riktig kamp från start till mål, för alla, där Johaug trots sitt övertag faktiskt såg mänsklig ut idag.

► Östbergs makalösa upphämtning

Vilket avslut hon hade, Ingvild Flugstad Östberg! Det som länge såg ut att bli en fjärdeplats för Östberg, slutade med att hon i slutskedet spurtade om Charlotte Kalla och utmanade Ebba Andersson om andraplatsen på upploppet.

En tredjeplats blev det, men vilken avslutning av Östberg!

► Ebba Andersson som flåsar i nacken är en mardröm för alla

På förhand var det Johaug mot Kalla som skulle bli den stora kampen, men någon som inte tänkte ge upp på åtminstone silvermedaljen var Ebba Andersson. Sekunderna mellan Andersson och Kalla krympte fort, och till slut låg Ebba Andersson hack i häl med Charlotte Kalla. Det tog heller inte lång tid innan Ebba Andersson tappade

Jag kan nog inte komma på ett värre scenario än just det i den situation som Charlotte Kalla var. Att ha Ebba Andersson precis bakom sig, på väg att gå om vilken sekund som helst, måste vara det mentalt värsta man kan tänka sig.

Andersson gör återigen ett jättelopp när hon först plockar in de 15 sekunder hon låg bakom Kalla i första mellantiden, och tar en andraplats för andra dagen i rad!

► Charlotte Kallas tunga tapp – gånger två

Kalla gick ut först, men fick inte länge lika i ledning innan jagande Johaug gick förbi. Och sedan tappade hon igen, när Ebba Andersson åkte förbi.

Och ingen gång under loppen fick Charlotte Kalla slappna av. För när Ebba Andersson blåst förbi, fanns hotet i form av Östberg bakom och till slut går förbi Kalla.

Kalla slutar på en fjärdeplats, och det var en klart besviken Kalla som mötte SVT i pressfållan efteråt, som med tung röst och tårar i ögonvrån svarade på vad som hände.

Svenska placeringar:

2. Ebba Andersson

4. Charlotte Kalla

6. Stina Nilsson

12. Ida Ingemarsdotter

14. Jonna Sundling

17. Evelina Settlin

22. Maja Dahlqvist

23. Anna Dyvik

33. Moa Lundgren