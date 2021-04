Längre säsong för stans uteserveringar ska ge branschen en skjuts: ”Vädret styr öppettiderna”

I år kan Östersunds restauranger ansöka om tillstånd att få öppna sina uteserveringar en månad tidigare än vanligt, redan den 1 april. Perioden förlängs dessutom med en månad till den sista oktober. Med den förlängda tillståndsperioden vill kommunen stimulera restaurangbranschen och mildra coronapandemins ekonomiska effekter.

Men frågan är vilken praktisk betydelse regeländringen egentligen har.

– Vädret styr öppettiderna. Det vill till att det finns en viss grundtemperatur. Just den här tiden, innan vi kommer in i juni månad, är det viktigt att solen är framme och att det inte blåser, säger Per-Åke Wahlund på Sir Winston.

Trots att restaurangen han driver vid Stortorget i Östersund har ett åretrunttillstånd för sin uteservering är det först i helgen, när vädret är gynnsamt, som man öppnar för säsongen. Att tillståndsperioden nu förlängs med två månader tycker han är välkommet även om det kanske saknar praktisk betydelse i ett klimat som det jämtländska.

Då är de begränsade öppettiderna på krogen ett större problem i en ”bransch som är slagen sönder och samman”, som Wahlund uttrycker det.

– Verksamheten inomhus borde i alla fal kunna ha öppet till klockan 22, så vi hinner med två sittningar. Nu, när vi har sista servering klockan 20, fortsätter festandet hemma istället. Det är bara att titta på Systembolagets försäljningsstatistik. Då kan jag tycka att det är bättre att alkoholkonsumtionen sker hos oss under kontrollerade former.

Att några timmars längre öppettid på kvällen skulle få konsekvenser för smittspridningen tror inte Wahlund på.

– Vi har bra rutiner och gästerna är väldigt medvetna.

Wahlunds analys får stöd hos gästerna på uteserveringen vid Stortorget.

– Det är konstiga regler. Om krogarna stänger tidigt samlas folk hemma istället, säger Johnnie Sidén som tillsammans med kompisen Kalle Sandelin njuter av en kall öl i den värmande vårvintersolen.

– Det är mest vädret som styr om man sätter sig på en uteservering.

När vi nu går in i en andra sommar under coronapandemins ok märks det att folk har ett socialt underskott. Per-Åke Wahlund berättar att hans uteservering fylldes till sista coronasäkrad stol bara 10 minuter efter att man öppnat för säsongen.

– Det finns ett väldigt starkt uppdämt behov av att träffas. Folk är så kuvade efter det här året.

– Det är bra om många restauranger öppnar sina uteserveringar så att fler gäster letar sig ut. Att förlänga perioden är ett bra beslut som borde permanentas så att alla har möjlighet att öppna från 1 april.