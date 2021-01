Länsstyrelsen om skyddsjaktskritiken: ”Det här ärendet var känsligt”

Efter att skyddsjakt på lodjur beviljats för Jijnjevaerie samebys renskötselområde i östra Jämtland har renskötaren Laara Gråik vittnat om att det på senare tid varit långdragna handläggningstider på Länsstyrelsen i Jämtland.

Länsstyrelsens naturvårdshandläggare Olov Hallquist är den som hanterat ärendet om skyddsjakt på lodjur i Stugu-området.

– Vi har inte ändrat våra rutiner utan har alltid ett krav på oss att dokumentera så mycket som möjligt.

Sedan Jijnjevaerie upptäckt spår av lodjur i renhägnet i Näverede dröjde det ytterligare någon vecka innan besked om skyddsjakt kom från Länsstyrelsen. Laara Gråik berättar att Länsstyrelsen efterfrågade lodjursdödat renkadaver för att kunna säkerställa att lodjur fanns i området.

– Vi har inte krav att vi måste kvalitetssäkra dödade renar och bevisa att lodjur är den dödande arten, men det underlättar vår individuella bedömning. Vi ska alltid kunna ge en objektiv bedömning, säger naturvårdshandläggare Olov Hallquist.

– Ibland är ärendena så pass akuta att obduktion inte hinns med, men ärendet i Stugun ansåg vi att vi hade tid med att kvalitetssäkring.

Det här ärendet var känsligt i och med att man inte kunde gå in i renhjorden för att leta efter jaktspår från lodjur.

Lodjursspår hade setts både i och utanför renhägnet i Näverede, men inga specifika jaktspår syntes. Men man kunde inte heller leta efter spår i hjorden då renarna skulle ha störts.

– Det här ärendet var känsligt i och med att man inte kunde gå in i renhjorden för att leta efter jaktspår från lodjur. Om man gått in och letat spår skulle det utsätta renarna för ännu mer störning. Det här lodjuret gick in och ut ur rengruppen, men visade inga jaktspår, så vi hade inte nog att gå på för att säkerställa att det var lo. När samebyn fann en död ren var vi såklart intresserade av att undersöka den, för att ändå kunna kvalitetssäkra och se att det var lodjur som rör sig i området.

Olov Hallquist är noga att påpeka att Jijnjevaerie sameby gjort helt rätt i ärendet, men att Länsstyrelsen har höga krav för att bevilja skyddsjakt.

– Det är inte så att vi misstror samebyn, absolut inte. Men det ska göras en objektiv bedömning i varje skyddsjaktsärende.