Lastbrygga gav vika – man föll och fick tvättmaskin över sig

Det var under fredagen som olyckan var framme på en arbetsplats i Lugnvik. Den fjädrande lastbrygga som skulle lägga an mot lastplatsen hade av okänd anledning hamna under den plats där det skulle ligga an. Lagerarbetaren som är i tjugoårsåldern gick ut för att lasta tvättmaskinen men när lastbryggan gav vika så föll han en och en halv meter och fick tvättmaskinen över sig. Mannen ska vid olyckan ha slagit i huvudet och ska även börjat blöda i munnen efter fallet. Den skadade hördes angående händelsen under fredagen.

Det finns vittnen till arbetsplatsolyckan och den ska nu utredas vidare för att se om det finns några brister i arbetsplatsmiljön.