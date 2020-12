Låt kreativiteten flöda i jul – kreatören Lisa: ”More is more”

”I år kommer jag gå all in på̊ more is more och skapa stora och lyxiga kransar, vackra girlanger, fina dekorationer och inte minst gå loss på det dukade bordet", säger Lisa Bengtsson i ett pressmeddelande från Plantagen.

Blomsterkedjan vill uppmuntra svenskarna att våga tänka mer utanför de traditionella gränserna har låtit trendsättaren tolka årets jul genom personliga och grönskande jularrangemang.

Bland skapelserna finns bland annat en vacker mistel där målet var att göra en annorlunda juldekoration.

"Det är en mistel med ett nytt uttryck som blandar både torkade växter med färgglada snittblommor. Den är både festlig och otroligt vacker i sin enkelhet", säger Lisa Bengtsson.

En bordsdukning med inspiration från skogen för tankarna till en förtrollad glänta. Här har Lisa skapat julkänsla genom placera en stor julgrupp med grönskande mossa och olika växter i mitten av bordet.

”Jag kallar den här kreationen för trollskogen. Min inspiration är en magisk urskog och återigen så är det bara fantasin som sätter gränserna för vad du kan ha i den", säger Lisa Bengtsson, som emellertid hade tänkt ännu ett steg längre i skapandet:

”Jag använde saker som håller länge just för att den ska kunna stå hela advent.”