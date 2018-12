Marcus Åsling: Coolare att tigga i radion än ute på gatan

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade under måndagen att det är okej ifall kommuner väljer att införa lokala tiggeriförbud. Det är överklasskommunen Vellinge i Skåne som var först ut med ett införa ett lokalt tiggeriförbud. Tidigare har Vellinge fått nej i samtliga instanser; länsstyrelsen, förvaltningsrätten och kammarrätten. Att nu sista instansen Högsta förvaltningsdomstolen plötsligt säger ja innebär att ett tiggerförbud blir möjligt att införa i samtliga kommuner.

Vellinge kommun har en majoritet bakom sig. I april i år svarade 1000 personer på frågan om det är ett bra eller dåligt förslag att förbjuda tiggeri. Hela 62 procent svarade att man tyckte det var ett bra förslag, endast 20 procent var emot. Undersökningen utfördes av Novus och frågan ställdes till deras Sverigepanel som är riksrepresentativ. Den negativa inställningen till tiggeri står stilla eller har en tendens att öka: för två år sedan uppgav 59 procent att man var för ett förbud och 23 procent var emot.

Det är varken förvånande eller särskilt märkvärdigt att motståndet till tiggeri är så pass stort. Jag tror de flesta av oss är uppfostrade med den moraliska föreställningen om att det är fel att tigga.

Oftast.

Ett av inslagen i radioprogrammet Rix Morgonzoo är We swish you a merry christmas en parafrasering av den kända julsången där lyssnare ringer in och berättar varför Morgonzoo ska swisha över 500 kronor. För att citera Rix Morgonzoos egen marknadsföring "Det närmar sig jul och då ska man ju vara snäll...".

En lyssnare hade fått parkeringsböter, en hade ett barn med ögonsjukdom och behövde köpa nya glasögon, en hade råkat ha sönder sin tröja och en annan hade gått ned 40 kilo och ville fira det med en ny tröja.

Deras behov av 500 kronor var säkert genuint. Och visst var det svårt som lyssnare att inte känna med pappan när han berättade om dotters ögonsjukdom, att hennes behov av nya glasögon varje år var en tyst nedräkning till blindhet. Julen är en dyr högtid och med dagar kvar till löneutbetalningen underlättar säkert 500 kronor någons vardag.

För visst är det en form av tiggeri? Det händer inte ofta, men som ledarskribent finner jag mig plötsligt håglös och vet inte ifall det här är något som jag är för eller emot.

I ryggraden ligger en bakomliggande känsla av att det är fel att tigga. Samtidigt. Det kanske är så att det är min moral som passerat ett bäst före datum?

Bakom motståndet till tiggeri ligger en inställning om att det är fel att blotta behovet av pengar, med det sin egen svaghet. Kanske borde jag tänka: Kom igen det är bara en kul grej. Att det trots allt handlar om människor som upplever sig behöva 500 kronor och varför ska vi som samhälle neka den rätten när Rix Morgonzoo erbjuder?

Visst är det konstigt så här i juletider. Att det är moraliskt försvarbart att ringa in till Sveriges största radiosända morgonshow och tigga 500 kronor för att betala av parkeringsböter i sämsta fall eller köpa sin dotter ett par nya glasögon i bästa fall. Men att knäböjd stå där på gatan med mössan i hand och envetet säga "hej hej" eller "snälla". Det är ovärdigt och ska förbjudas. Nu med stöd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Bara för att juridiken säger ja behöver inte moralen göra det.