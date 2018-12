Marcus Åsling intervjuar Marcus Åsling om det gångna året

- Ett fantastiskt år.

Ursäkta?

- Ja inte rent politiskt alltså, utan privat. Jag blev förstagångsförälder i mars när Ingrid presenterade sig för omvärlden. Att ha en pappaidentitet vid sidan av yrkesidentiteten har varit välgörande för mig. Det är naturligt att 2018 kretsat kring papparollen, särskilt som det politiska året 2018 knappast varit ett lyckopiller.

Människor som läser ledarsidan bär på en underförstådd förväntan om att du ska sammanfatta det politiska året 2018.

- Förvisso.

Så...?

- Livet handlar om mer än politik. Jag tänkte också ta tillfället i akt och berätta för läsarna att 2019 för min del inleds med pappaledighet. Jag kommer alltså vara frånvarande de kommande månaderna.

Aha. Vad trevligt!

- Så vad var det du ville fråga mig?

Hur sammanfattar du det politiska året 2018? Gärna med tre ord.

- På sätt och vis är det svårt att sammanfatta det gångna året eftersom så lite har skett.

Okej. Svara bara på frågan.

- Valåret saknade tempo och tydliga valfrågor. Året har i stället kretsat kring den tröttsamma debatten om vem som tar vem i regeringsbildningen. Trots allt detta, eller kanske tack vare, har vi ännu ingen regering på plats. Så såg 2018 ut i stora drag.

Men du kan knappast kalla valresultaten i Jämtland för händelselösa?

- Nej knappast. För första gången på 77 år tvingas Socialdemokraterna sätta sig på avbytarbänken i Region Jämtland Härjedalen. Faktum är att en sorts centerpartistisk storm svept in över länet och de flesta av länets kommuner styrs av en centerpartist.

Exakt och i Östersunds kommun tappade Socialdemokraterna makten.

- Ja. De flesta pekar på Litsbacken och Östersundshem som utlösande faktorer till Bosse Svenssons (C) valseger. Det var såklart viktiga frågor som påverkade valutgången – Svensson vann valet tack vare en medveten strategi och hårt arbete under lång tid. Bosse Svensson hade trots allt kritiserat Socialdemokraternas ägarpolitik under flera år.

Vilka spådomar har du om det kommande året?

- Jo jag tror året blir fantastiskt eftersom jag ...

Det politiska året. Tack.

- 2019 blir året då Sverige (äntligen) får en ny regering. Det blir också året då nyheter om politiska reformer börjar rulla ut. Vad Sverige behöver är ett reformtempo för att stärka sin internationella konkurrenskraft och regionala utveckling.

Gott nytt år Marcus!

- Gott nytt år kära läsare!