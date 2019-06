Marcus Åsling: Italien ville detta mer och hade en bättre kampanj

I efterhand läcker det ut främst två argument från den olympiska rörelsen om varför Sverige förlorade omröstningen. För det första var finansieringen för svag:

– Det har varit prat hela veckan här nere om att vi inte har tillräckliga garantier, svarade IOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg.

Om det kan man inte invända. För så var det ju. Stockholm räknade trots allt fel med en miljard kronor (hjälp!). Obegripligt var dessutom att det i ansökan fanns med plan om att bygga arenor för skidskytte och längdskidor i Tullinge utanför Stockholm när Falun och Östersund redan hade arenor av världsklass. Där tappade Sverige trovärdighet.

För det andra ansågs det folkliga stödet för ett OS i Stockholm Åre vara alldeles för svagt:

Enligt en opinionsundersökning i mars var endast 55 procent positiva i Sverige, i Italien var stödet över 80 procent. Det relativt svaga folkliga stödet för ett OS stämmer också väl med hur politikerna agerade.

Statsminister Stefan Löfven (S) var visserligen på plats vid omröstningen. Med sig hade han såväl biståndsminister Peter Eriksson (MP) som LO-pampen Kålle. Men det var trots det just i elfte timmen, april i år, som regeringen ställde sig bakom ansökan. Att Stockholms stad inte ville skriva under några garantier utan enbart såg sig som en uthyrare av idrottsarenor bekräftar också bilden av Sverige som ett land där man är avigt inställd till att arrangera OS. Stockholms stad hoppade för övrigt på OS-planerna så sent som i slutet på 2018.

Till sist har det med säkerhet inte gått IOK förbi att det funnits en organiserad opinion emot ett OS-arrangemang i Sverige. Bland annat har ju en av Sveriges största tidningar bedrivit kampanj för att Sverige inte ska arrangera OS. Till skillnad från Sverige har den italienska kampanjen skett med övertygelse. Regeringen gick snabbt in som garant, det finns erfarenhet från två tidigare OS och stödet från folk och näringsliv har varit blytungt.

För det tredje handlade det inte om de stora avstånden. Att Sverige är ett avlångt land där vissa tävlingar arrangeras i Åre och andra i Stockholm påverkar inte bedömningen. Det där är bara något svenskt mindervärdeskomplext som förföljt den svenska OS-debatten.

Nu ska vi inte hänga läpp. Daniel Danielsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Åre kommun sammanfattar läget väldigt väl:

– För Åre kommun hade ett spel varit positivt men vi har redan en positiv utveckling och tillväxt så detta är inte avgörande på något sätt.

Det är viktigt att vi sätter frågan om de olympiska spelen i rätt perspektiv. Självfallet hade det varit otroligt kul. Självfallet hade det varit positivt för den regionala utvecklingen. Men som besöksdestination ligger vi inte dåligt till. Åre och resten av länet är duktig (och blir allt duktigare!) på att locka hit besökare och få våra besökare att vilja stanna kvar. Ett OS hade varit som lök på laxen men vi är inte illa ute. Jämtland, Härjedalen och Åre i synnerhet är redan jättebra. Vi behöver inte OS för att överleva.