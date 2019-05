Oksanen: EU blir inte mer lagom med kontraproduktiv terroråklagare

– Detta är den enskilt största maktöverföringen till EU från Sverige, och vi säger nej, berättar Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley för ledarsidan mellan kampanjstoppen inför valet 26:e maj.

Partiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin är på föräldraledighet när ledarsidan når honom på telefon:

– Vad en terroråklagare ska kunna göra, som man inte kan göra inom ramen för Eurojust, Europol och säkerhetstjänsternas eget samarbete där 30-tal länder ingår, är oklart. Det är ja-sägarna som har ansvarsbördan att visa vad den praktiska nyttan skulle vara..

Det var i höstas som EU-kommissionen föreslog att EU:s åklagarmyndighet också ska få ägna sig åt terrorbrott. Det tidigare beslutade uppdraget för myndigheten är att bekämpa brott som begås genom bedrägerier med EU-medel. En utvidgning, så att myndigheten ska kunna utreda och åtala i terroristmål, har fått stöd av statsminister Stefan Löfven, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna.

Men förslag ogillas av Säkerhetspolisen. Till Sveriges Radio säger biträdande generaldirektören Charlotte von Essen att terrorbekämpningen "försvåras". Säpo väljer av sekretesskäl inte gå in i detalj på kritiken, men varningen handlar om att Säkerhetspolisen ser stora risker när en europeisk åklagare kan begära in information som kommit genom olika samarbetskanaler.

Det handlar alltså om tillit som inte kan upprätthållas med en europeisk åklagare. Säpos hållning kan beskrivas "if it ain´t broken, don´t fix it". Den bedömningen delas av terrorforskaren Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan:

– Jag tror inte vi behöver europeiska åklagare. VI har ju redan Eurojust (som jobbar mot gränsöverskridande brottslighet) och arresteringsorder.

I samtalet med ledarsidan pekar Ranstorp på risken att underrättelseinformation hamnar fel:

– Att Säpo inte vill lämna över material till europeiska åklagare är för att man befarar att det ska missbrukas.

Behovet att kunna säga att man är "tuff mot terror" slår här fel.

Att Liberalerna som är det uttalade federalistiska partiet i svensk politik av principiella skäl välkomnar myndigheten är inte förvånande. Men att Moderaterna och Kristdemokraterna gör det är värt att notera.

Särskilt när Kristdemokraterna kampanjar för ett EU som ska vara lagom, så vill de skapa mer överstatlighet inom ett helt nytt område. Behovet att kunna säga att man är "tuff mot terror" slår här fel.

– Det är mycket olyckligt att M och KD har svängt i den här viktiga frågan, jag hoppas att de tänker om, säger Johan Hedin (c).

Fredrick Federley är minst sagt syrlig i sin passning till Moderaternas toppnamn Tomas Tobé och kristdemokraternas Sara Skyttedal.

– M och KD försöker hitta en nisch i valdebatten och för den är man beredd att sälja ut det svenska rättsväsendet. Det är helt sonika huvudlöst och lika illa som den sociala pelaren.

Miljöpartiet säger också nej till utökat område för åklagarmyndigheten. Sara Skyttedal (KD) har efter Säpos kritik öppnat för att KD kan komma att svänga i frågan.