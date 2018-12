Oksanen: Friheten för Estland, Lettland och Litauen är ändå ett under

Det är egentligen en omöjlig story, som professor Dick Harrisson pekade ut i sin målande inledning.

Tre små folk vid en kustremsa som omgivna av större länder och fått uppleva världshistoriens två mest mordiska diktaturer som ödesdigra grannar och ändå är de här. Dessutom fria med ett välstånd som. var otänkbart för bara tre decennier sedan.

Inte ens de inbjudna baltiska parlamentarikerna kunde föreställa sig dagens verklighen under ockupationstiden. Som Rasa Juknevičienė från Litauen konstaterade: i hennes barndom var Östersjökusten slutet på världen i det slutna Sovjetunionen. Sverige på andra sida Östersjön var ouppnåeligt, otänkbart. I dag flyger man på en timme mellan Vilnius och Stockholm.

Bara för att våra östra grannar just nu är i en lyckosam position så är varken deras eller vår framtid given.

Esten Marko Mikhelson påminde om att inte ta historien för given i en tid när vi ser att det sker tektoniska skiften i världspolitiken. Bara för att våra östra grannar just nu är i en lyckosam position så är varken deras eller vår framtid given:

"Ett krig pågår i Europa, varje dag dör det ukrainska soldater."

Rasa Juknevičienė konstaterade att Ryssland behöver ett europeiskt Ukraina för att ändra sitt beteende mot sina grannländer och uppmanade sina svenska kollegor att inte glömma Ukraina, Georgien och Moldavien och deras strävan att gå samma väg som Estland, Lettland och Litauen gått. Även om deras väg är mycket svårare och mer utsatt, och att de inte haft så nära och goda vänner som de baltiska länderna haft i de nordiska länderna.

Det fanns en bred önskan om att fortsätta det nordiska-baltiska samarbetet och fördjupa det.

Seminariet i riksdagen var arrangerat av den svenska delegationen till det Nordiska Rådet, som i sin tur har samarbete med den baltiska parlamentariska församlingen. Det fanns en bred önskan om att fortsätta det nordiska-baltiska samarbetet och fördjupa det.

Lettlands Jānis Vucāns uttryckte både sin förhoppning och förväntan att vi det kommande dussinet året ska fördjupa samarbetet och integrationen inom områden som utbildning, sjukvård och forskning.

Det var för hundra år sedan Estland, Lettland och Litauen vann sin frihet. Men först efter ett par år av olika krig var självständigheten säkrad. Friheten förlorades igen 1940 när Sovjetunionen annekterade sina små grannar. Ett halvsekel av ofrihet följde innan friheten återvanns 1991.

Den resan som våra grannländer sedan gjort med EU-medlemskap, Nato-medlemskap och införandet av euron som valuta är en av historiens mest hoppfulla och glädjande "omöjliga historier".