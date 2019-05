Oksanen: Regeringskris väntar till hösten

På ena sidan finns finansminister Magdalena Andersson som snabbt var ute och dissade Försvarsberedningens rapport med uttalanden om att det finns mycket som kostar i staten. På den andra sidan fyra borgerliga partier som bundit sig vid kravet minst 1,5 procent av BNP 2025.

Att krisen kommer redan till hösten beror på den lilla budgetkolumnen där siffror tre år framåt på olika områden ska föras in. Kommer inte Försvarsberedningens föreslagna trappa på ökning utöver M och KD-budgeten, som Januariavtalet bekräftade, med minst 5 miljarder kronor per år in i höstbudgeten kommer inte C och L att stödja den.

Budskapen från centerledaren Annie Lööf och ekonomisk-politiske talespersonen Emil Källström har varit glasklara. Samma sak från avgående liberale partiledaren Jan Björklund. Magdalena Andersson kommer inte kunna förhandla bort den frågan.

Inte heller kommer mittenpartierna att förhandla bort någon överenskommelse i Januariavtalet. Pacta sunt servanta, avtal skall hållas. Därmed avgör Stefan Löfven själv sin framtid. Regeringskris och försvarskris, eller inte.

Försvarsberedningens rapport värnkraft är ett gediget arbete. Ambitionen är den största upprustningen i Sverige sedan 1940-talet. Samtidigt ska det sättas i perspektiv. Som att det sker från historiskt låga nivåer. Att det här borde ha beslutats om redan för fem år sedan när Ryssland invaderade Krim. Att det kommer att ta till slutet av 2020-talet innan man når en nivå som Sverige borde ligga på redan i förrgår.

Läget idag är allt annat än tillfredsställande, uttryckt på försvarsberedningsbyråkratiska:

"När det kommer till kravet att kunna möta ett väpnat angrepp bedömer Försvarsberedningen att Försvarsmakten har en operativ förmåga med väsentliga begränsningar."

Samtidigt konstaterade försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow att "Rysslands relativa militära styrkeövertagande i vårt närområde kommer att bestå även efter att Natoländers och Sveriges rustningar genomförts.

Vi har alltså en strategisk obalans även om försvarsberedningens alla förslag går igenom. Bland förslagen finns minst ett framtida regemente någonstans i Mellannorrland eller norra Svealand, orter som Östersund, Sollefteå, Härnösand och Falun nämns i rapporten.

Vi kommer alltjämt ha ett kraftigt underskott på marina stridskrafter och bara ha en expeditionär förmåga att hjälpa våra grannar på brigadnivå.

Rapporten Värnkraft är steg framåt, men inget slutmål. Sverige behöver lägga minst 2 procent av BNP och göra mer snabbare för att minska riskerna i vår tid.

Det riktigt sorgliga är att trots det klarar regeringen idag inte ens av att formulera ett golv på 1,5 procent av BNP 2025.