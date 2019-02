Oksanen: Sikta på OS 2030 tillsammans med Trondheim

Det är synd att SOK, det som kan utläsas som Stockholms Olympiska Kommitté, fastnat så hårt för att det är Stockholm som ska ansöka om OS 2026. Stockholms stad har dock visat sig vara minst sagt avvaktande till SOK:s friarstråt.

Även om Åre finns med som en alpin ort så ska skidskyttet och skidåkningen avgöras på en nybyggd arena i Tullinge, parallellslalom köras i Hammarbybacken medan backhoppningen sker i Falun och rodel i Lettland.

Om Stockholm snubblar 2026 borde planerna för ett Mittskandinaviskt OS plockas upp igen. Tack vare ändringar i IOK:s regelverk är ett "jämt-trönderskt" OS möjligt. Vilja att minska risker och fotavtryck på spelen borde också spela Östersund-Åre-Trondheim i händerna.

Ett OS 2030 skulle också kunna ha gröna förtecken och driva på teknikutvecklingen. Att det är elektriska flygplan som flyger mellan Östersund-Trondheim under OS, liksom matarplanen från Arlanda och Gardermoen borde vara en självklarhet 2030.

En annan del i OS-paketet är att Norge färdigställer upprustningen på Meråkerbanan så att tågen från Östersund kan rulla till Oslo, och tågen från Trondheim har Stockholm som slutdestination. Självkörande elbilar, förnyelsebar el från vatten och vind, närodlad mat är andra naturliga ingredienser i ett hållbart OS i Trondheim-Åre-Östersund.

Ett OS tillsammans med trönderna innebär att nya synergier uppstår över gränsen. Det vore också en politisk manifestation av samarbetet mellan Sverige och Norge, i en tid när band med likasinnade behöver stärkas.

Men först krävs det att Stockholm misslyckas 2026

Sverige har en ny Nordenminister, som även har handel i sin portfölj. Ett OS Sverige-Norge borde vara ett intressant projekt för Ann Linde (S) att driva med sina norska kollegor. Förhoppningsvis pratar Linde OS i kaffepausen på regeringssammanträdet med nyss hemkomna idrottsminister Amanda Lind (MP) som var på plats och invigde Alpina VM i Åre.

Politiskt stöd finns lokalt, Centerpartiets Per Åsling riksdagsmotionerade tillsammans med Helena Lindahl (C) från Västerbotten om OS så sent som 2017.

Men först krävs det att Stockholm misslyckas 2026 och SOK lyfter blicken från Stockholms tullar och gör skäl för namnet Sveriges Olympiska Kommitté.