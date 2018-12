Oksanen: Transatlantiska länken är en "bridge over troubled waters"

Den särskilda transatlantiska relationen mellan Nya Världen och Den Gamla Världen har i 2019 ett år om att bli påmind om den speciella relationen.

Det är 75 år sedan befrielsen av Frankrike inleddes med landstigningen i Normandie.

Det är 75 år sedan Bretton Wood-konferensen, som lade grunden för internationellt samarbete för monetära och finansiella frågor. Världsbanken blev en produkt av mötet.

Det är 70 år sedan den nordatlantiska pakten Nato bildades.

Det är 30 år sedan Berlinmuren föll och Östeuropa frigjorde sig från kommunism och Kremls inflytelsesfär.

Jubileerna är värda att firas och ihågkommas på båda sidor av Atlanten. För utan dessa skulle världen varit en fattigare, sämre och farligare plats. Mänskliga fri- och rättigheter skulle inte ha den status det har i Europa, välståndet skulle vara mindre och krig något vi fått vänja oss vid.

En viktig framgång för den transatlantiska familjen var att bygga en regelbaserad värld i ruinerna på andra världskriget.

Den egna framgången kan bli den egna värsta fienden när saker och ting börjar tas för givet. Nu prövas också den transatlantiska länken av både inre och yttre skäl. Rysslands påverkan försöker bryta den för gott, presidentskapet under Donald Trump har riktat Vita Husets mot traditionella bundsförvanter och populistiska rörelser i Europa skapar osäkerhet för framtiden.

Den här regelbaserade världen är under attack från många håll, och just nu är det bara EU och Kanada som står upp för det idealen, något man kan höra seniora regeringsledamöter i EU-länder prata om off the record. Med Donald Trump i Vita Huset så har USA vacklat från positionen som fria världens ledare, även om den amerikanska kongressen, försvarsdepartementet och utrikesdepartementet är fortsatt djupt engagerade - så gör ändå en Commander in Chief skillnad. Strax före jul kastade försvarsminister Mattis in handduken över oenighet med president Trump.

Våra amerikanska kusiner har blivit allt mer komplexa att hantera för EU-diplomater, som nu behöver odla kontakter på fler ställen för sin diplomati. I stängda rum kan Donald Trumps presidentskap beskrivas som djupt problematiskt för de transatlantiska relationerna, med ombytlighet, fixering vid biltullar, utbrott mot de framgångsrika multilaterala organisationerna som EU och Nato. En mobbares beteende, kan det beskrivas som också.

Det är därför 2019 är så viktigt, att vi riktar blicken högre, bakåt och framåt - bort från 280 tecken på en känslostormande mikroblogg. Det är ett år vi kan minnas tillsammans; om varför vi gjort saker tillsammans och varför vi behöver fortsätta att göra det.

Det är 75 år sedan Dagen D och landstigningen på stränderna Utah, Omaha, Gold, Juno och Sword. Amerikaner, britter, fransmän och kanadensare dog den 6:e juni för att befria Europa.

Det är 75 år sedan som 44 Allierade länder träffades i New Hampshire, i den lilla staden Bretton Woods, för att se till att världen i framtiden skulle undvika att upprepa den djupa 30-talskrisen. En kris som bidrog som katalysator till nazisternas maktövertagande och förlängningen hela andra världskriget.

Det är 70 år sedan västmakterna satte stopp för vidare sovjetiska expansionen. Efter att sett land efter land i östra Europa duka under för sovjetiska kommunistkupper, det vi idag skulle kalla för hybridkrigföring samlade sig Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien samt USA och Kanada på andra sidan av Atlanten. Resultatet blev Nato, som bevarat freden i västra Europa sedan dess. Idag skyddas Baltikum, Polen och Rumänien som frontstater av Nato mot rysk aggression. Det vi sett i Georgien och Ukraina skulle vi utan Nato kanske fått uppleva även i dessa länder.

Det 30 år sedan den östtyske överstelöjtnant Harald Jäger beslutade sig för att slopa passkontrollen vid övergången på Bornholmer Strasse i Berlinmuren när han inte nådde sina chefer. Alternativet hade varit blodbad när tusentals östtyskar agerade på ett icke-sanktionerat uttalande i direktsänd tv. Därmed bröt friheten igenom den mur som byggts för att hålla människorna i öst fängslade i diktaturen. Innan muren byggdes flydde 2,7 miljoner människor från Öst- till Västberlin.

Bara 5 000 tog sig igenom från 1961 till 1989. Minst 136 dokumenterade dödsfall finns bland de som försökte fly över muren. Murens fall banade vägen för den transatlantiska frihetens triumf när demokratierna segrade i östblocket.

Den transatlantiska länken är en bro över vindpinat hav. Den förenar och skapar förutsättning för fred, välstånd och för att lösa flera av världens problem.

Att bron underhålls och inte tillåts rasa är ett gemensamt ansvar på båda sidor av Atlanten.

Enade vi stå. Söndrade vi falla.

Låt oss minnas det 2019.

"Oh, if you need a friend

I'm sailing right behind

Like a bridge over troubled water."