Säpochefen om Strömsundtillslaget: "Förmåga och verktyg för terror"

Det är inte ofta ledarsidan gör en förhands på en längre intervju. Men i dag gör vi ett undantag. Under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen i förra veckan fick ÖP en exklusiv halvtimme med Säpochefen Klas Friberg on the record. Det är en del i en modernare kommunikationsstrategi för flera av västvärldens underrättelse- och säkerhetstjänster att berätta mer om vad man vet och ser.