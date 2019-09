Lennart Ivarsson blir tillförordnad vd – experten: ”En väldigt rutinerad person”

Utöver att Bo Ottosson kommer att avgå meddelade Östersund FK under tisdagen att Lennart Ivarsson tillträder som tillförordnad vd.

– En väldigt rutinerad person som varit med i näringslivet, bland annat i Ericsson och Flextronics och senast på Wången som då ska in och försöka få rätsida på det här, säger vår reporter Per Hansson.