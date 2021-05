Leon från Åre sköter OS-sändningarna på plats i Tokyo: ”Med 3 miljarder tittare får inget gå fel”

– No, no. Never in front of it, I hate the camera, säger Leon Ross med ett skratt när han får frågan om han någonsin jobbat framför kameran.

Den 45-årige Australiensaren, som för snart två år sedan slog sig ned med familjen i Åre, förstod först inte varför ÖP ville träffa just honom och pratat om sommarens OS-äventyr.

– För mig är det bara ett jobb, inget ovanligt alls.

Leon Ross tar sig närmare de olympiska spelen än vad de flesta av oss någonsin kan drömma om. Speciellt under rådande pandemi. Reglerna och säkerhetsåtgärderna är massiva, journalister tar sig inte ens in i landet utan en speciell OS-ackreditering.

Men tillbaka till mannen från Åre som faktiskt kommer att ta sig in i landet och till OS. Eller i alla fall högst troligt. Leon har ännu inte vaccinerat sig mot covid-19 men han har redan haft sjukdomen en gång och är inte orolig över att inte få åka.

– Nej, jag tror absolut att jag kommer iväg som jag ska. Vi håller på och ringer för att få till en vaccintid så jag får första dosen innan. Men jag har inte hört något om att jag måste vara vaccinerad för att få åka dit och jobba. Det hade jag vetat vid det här laget, säger han.

Leon Ross började sin karriär inom tv-branschen hemma i Australien och efter ett par år på de mindre tv-stationerna har han numera avverkat mängder med arbetsplatser och länder. Han har jobbat på bland annat Sky News, MTV och engelska Al Jazeera i Qatar.

– Jag har gjort allt inom den tekniska biten, filmat, redigerat och suttit i kontrollrummen. Jobbat i London, Kanada, Australien och Qatar. Men till slut kände jag och Jennie, min fru, att det var dags att våra tjejer lär sig svenska och får uppleva Sverige på heltid. Och mitt krav för att flytta till Sverige var att vi skulle ha nära till fjällen, säger Leon.

Leon träffade Jennie, som är från Alingsås från början, på ett hostel på Hawaii 2003. Men efter att ha flyttat runt över hela världen ville paret bosätta sig i Sverige och 2019 föll valet på Åre. Numera bor de och döttrarna Lily, 13 och Mollie, 12, i ett hus i Björnen.

Jennie sköter jobbet som försäljningsansvarig på Polyver på distans och Leon jobbar som fastighetsskötare på AGO i Åre.

– Gifter man sig med en man från andra sidan jorden får man vara beredd att flytta på sig. Sen har Leons jobb såklart tagit oss till spännande platser men nu var det ju han som offrade sitt jobb för flytten hit, säger Jennie.

– Vi trivs fantastiskt bra här och när du har bott så länge i stora städer som Sydney eller London då vill du bort från det sen. Vi är båda förtjusta i snowboard och skidor och ville inte bo i stan längre, säger Leon.

Men en liten del av TV-jobbet har han kvar och det är anställningen hos OBS (Olympic Broadcasting Services). Företaget, som är en gren under IOC (International Olympic committee), ansvarar för all tv-produktion under OS och sänder varje minut av spelen som sedan köps in av tv-bolag över hela världen.

Leon sitter i IBC (International Broadcasting Centre) som sändningstekniker och ansvarar för att allting flyter på som det ska. Framför ett tiotal skärmar har han koll på flera sändningar samtidigt och övervakar allt som sker.

– Nu har jag gjort det så länge så jag blir inte så stressad längre. Men samtidigt får inget gå fel, du måste alltid vara med på om en kamera får slut på batteri eller om en kabel går sönder. När jag jobbar med en fotbollsmatch i Europa kanske det "bara" är 500 000 tittare, på OS är det 3 miljarder.

OS i Tokyo blir hans sjätte i ordningen. Vid OS i Sydney 2000 och London 2012 jobbade han för Australiens tv-team. Efter det blev han headhuntad av OBS och har sedan bevakat både vinter och sommar-OS.

– OS-jobbet är helt otroligt kul och jag har haft turen att jobba på ställen som gett mig möjligheten att åka iväg och göra TV-jobben. Kontrakten är bara för ett OS i taget så jag vet inte vad som händer efter det här. Men får jag frågan igen så åker jag, ingen tvekan om saken.

Men han konstaterar också att det blir ett väldigt annorlunda OS. Att med media-ackreditering åka mellan OS-byar och arenor på lediga stunder är inget som kommer bli verklighet i år. Möjligheten att, som under ett normalt år, springa på sportstjärnorna lite här och var är borta.

– Nu för tiden blir jag inte starstruck längre men ett år träffade jag Shaun White (trefaldig OS-mästare i Snowboard från USA, reds.anm) precis innan han gick och vann finalen i halfpipe. Men det kommer bli annorlunda i år. Allting är så planerat och vi har fått en hel regelbok om vad vi ska förhålla oss till och vad vi kan förvänta oss.

De olympiska spelen får ju ofta en hel del kritik och framförallt kopplat till vilka länder eller städer som får arrangera OS. Reflekterar man något över det när man är en del av OS-organisationen?

– Självklart tycker jag saker personligen om det. Sen är OBS bara en gren långt under IOC. Besluten om var OS ska vara fattas flera år innan det är dags. De säger: "här går OS", vi kommer dit, gör tv och åker hem. Men jag personligen kan väl tycka att till exempel Grekland inte var ett lämpligt val för ett OS. Det var ett sånt litet land jämfört med andra som får OS. Det är klart att det blir skevt när det finns länder som behöver sjukhus och så ger man dem fotbollsarenor.