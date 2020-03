Levde med skyddad identitet i 12 år – nu hjälper Maria och Johannes andra att hantera hot och hat

Mellantinget som han syftar på är det som känns obehagligt, det som är svårt att hantera och det som gör att man har en klump i magen när man går till jobbet. Sånt som inte klassas som rena hot eller kanske inte är direkt farligt, men som gör att man känner sig osäker och blir rädd. För Johannes Jakobsson var det just det här mellantinget som ställde till det för honom under hans år på Stiftelsen Expo. Han kände sig så pass osäker att han under 12 år levde med skyddad identitet.

– Så här i efterhand vet jag inte om jag hade behövt det. Det är lite det som är grunden till företaget, när jag började ifrågasätta de bedömningar som jag gjort under åren, säger Johannes Jakobsson.

Bedömningarna som han gjorde var påverkade av rädsla och oro både för sig själv och sina närstående.

– Det finns då en tendens, både hos mig och hos andra, att skapa fantasier av hur situationen egentligen är fast det kanske inte har varit så farligt. Jag vet i dag inte om jag faktiskt var utsatt för fara i mitt arbete, men jag var helt övertygad då att jag var utsatt för en akut fara mest hela tiden, fortsätter Johannes Jakobsson.

Hans rädsla och oro påverkade familjens privatliv och Johannes kände sig osäker när han var med familjen på offentliga platser.

– Johannes ville inte att vi skulle synas tillsammans på fotbollsmatcher eller i sociala medier. När han var på bokmässan för att prata om sin bok fick inte jag och vår dotter vara i närheten för han var rädd att vi skulle bli dokumenterade, säger Maria Martinsson.

– Vi tänkte inte så mycket på det då utan vi anpassade oss, men när man tittar på det utifrån så var det helt sjuk, fortsätter hon.

Från början var tanken att de skulle jobba mot journalister, men allt eftersom företaget ”Hantera - Agera” etablerat sig har yrkesgrupperna utökats och i dag jobbar de mycket mot bibliotekarier, museipersonal, politiker och myndighetspersoner.

– Framförallt så har vi jobbat med bibliotekarier eftersom de har en väldigt jobbig och påfrestande arbetsmiljö i mångt och mycket. När samhället stänger ned är det dit människor tar sig, säger Johannes Jakobsson.

Det som både han och Maria Martinsson ser som ett stort bekymmer när det kommer till ”mellantinget” är att det påverkar människors privatliv genom att de hela tiden gör små förändringar som begränsar dem i vardagen. När Johannes och Maria är ute och utbildar får de ofta höra om ofrivilliga beteendeförändringar.

– Vi hör om människor som upplevt något under dagen, en besökare på ett bibliotek eller ett museum som betett sig konstigt och man känt sig hotad. Då ber man om att få skjuts hem, man kanske hoppar över att gå på stan som man hade tänkt göra eller väljer en annan väg hem, säger Maria Martinsson.

Förutom arbetsplatser dit människor kommer finns det många yrkesgrupper som blir utsatta för näthat och det har ofta samma effekt.

– Inte minst lokalpolitiker får utstå enormt mycket i sociala medier. De blir taggade mitt i natten i diverse inlägg och får meddelanden. När man pratar med dessa människor så kan man höra: ”förut bodde vi på första våningen, men nu bor vi högre upp” eller ”jag håller mig borta från vissa platser” och sen tycker man att det är helt normalt, säger Maria Martinsson.

Genom de utbildningar som Johannes, Maria och Philippa håller är målet bland annat att kunna lära ut hur man bedömer situationer för att slippa känna rädsla och oro i onödan.

– Det viktigaste att säga är att det går att göra någonting åt det här. Man behöver inte gå till jobbet med en klump i magen för att man varit med om många obehagliga saker. Det går att må bättre och göra riktiga bedömningar för att komma undan de här fantasierna som skapas av näthat och av att vara trakasserad, säger Johannes Jakobsson.

2 juni håller Hantera - Agera en öppen utbildning i Östersund.