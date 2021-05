Lina i Östersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: ”Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan”

Oavsett vilken nivå man befinner sig på i sitt idrottande kan man lätt påverkas negativt av krav på prestation. För en del blir det bara en dipp i måendet, för andra kan destruktiva beteenden som ätstörningar utvecklas. Lina Tirén är idrottspsykolog och jobbar både med ungdomar och världselit.

– När man värdesätter sig själv för den prestation eller de resultat man gör, det är då det blir sårbart. Då är man beroende av att lyckas för att känna sig värdefull som människa, säger Lina Tirén.

Hon jobbar för riksidrottsförbundet, RF, och We and sports och även om klientelet skiljer sig hos uppdragsgivarna så är grunderna samma.

– Jag brukar prata om tankar, känslor och beteenden som är kopplat till situationer. När man då pratar om psykologin inom idrotten så kan det vara på så många olika sätt. Men i mitt jobb så blir det att jag tittar på en situation och sen hur den här idrottaren upplever situationen och identifierar vilka tankar och känslor som är kopplade till situationen och idrottarens beteenden, säger Lina Tirén.

Just nu väntar en lite lugnare period när det kommer till RF innan nästa säsong börjar igen framåt hösten. Lina jobbar mot skidgrenarna och har haft klienter som tagit medaljer på junior-VM, U23-VM och senior-VM.

– Jag fokuserar på att varje person ska få ut sin fulla potential och växa och utvecklas. Att det blir medaljer tycker jag är en bonus, även fast det kanske är allt för dem. Jag ser det ju på ett lite annat sätt. Jag är glad varje gång de har fått ut sin fulla potential i den här tävlingen och att de har haft kul på vägen, säger Lina Tirén.

Hon hoppas på att idrottspsykologen ska få en mer självklar plats i teamet kring landslagen framöver.

– Så som det har varit och som är det traditionella är att idrottspsykologerna är lite på sidan, men man kan göra så mycket i miljön runt idrottaren, säger Lina Tirén.

Med en bakgrund som elitaktiv alpin skidåkare vet hon hur mycket som spelar in när man ska prestera på topp. Hon själv har alltid presterat som bäst när hon känt sig trygg och haft stöttande lagkamrater och tränare.

– Det är så många parametrar som spelar in. Det är inte bara hur bra tränad man är med fys- eller teknikträning. Det är dels sociala aspekter och massa andra aspekter som handlar om måendet och det mentala, säger Lina Tirén.

Redan som barn och ungdom märkte hon hur viktigt det var att ha roligt när det kom till idrott. Hon tror att intresset för idrottspsykologi föddes när hon blev mer aktiv inom idrotten och hamnade i miljöer där det var stort fokus på resultat och att klara uttagningar.

– Det är där man måste vara varse om. Det var ju inte jag i den åldern och det var då det blev mycket stress och press och höga krav. Jag upplevde att omgivningen krävde av mig att jag skulle prestera på ett visst sätt, säger Lina Tirén.

I dag brinner Lina för alla idrottares mentala hälsa och för de psykologiska processerna som är kopplade till idrottsprestation.

– Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan. Idrotten är en så himla bra och hälsofrämjande plats eftersom det bygger på fysisk aktivitet som är bra för hälsan och om mental hälsa också kommer in som en given del, att det också får en stor plats och ett stort fokus så vinner vi så mycket på det, säger Lina Tirén.

Lina ser att man i framtiden utbildar dem som jobbar med föreningsidrott inom mental hälsa för att ge bästa förutsättningar för att få barn och ungdomar att vilja fortsätta med idrott och att det får vara något kul istället för prestation och krav.

– Att man skaffar sig kunskap så att man vet hur man ska bemöta barnen och ungdomarna för att de ska utvecklas till trygga individer, säger Lina Tirén.