Lindevalls nyanställer i kristider – har levererat 15 000 visir till sjukvården: ”Det känns bra att ta sitt ansvar”

Det har varit en hektisk månad för industrisömnadsföretaget Lindevalls ute på Voltvägen i Odenskog. En månad som inleddes med att Essge plast, ett företag något kvarter bort, hörde av sig. En förfrågan om visir hade kommit från Karolinska i Stockholm. Kanske kunde Lindevalls hjälpa till? Essge plast hade inte möjlighet att bidra men tipsade om Elby produkter i Vaplan som till vardags tillverkar plastförpackningar för mat. Och på den vägen är det.

– De har plast och vi har resår och symaskiner. Totalt har vi levererat 15 000 visir. Beställningar finns på lika många till, säger vd Göran Svensk.

Visiret är framtaget tillsammans med överläkare på Östersunds sjukhus.

– En välventilerad modell med kraftig resår. En enkel konstruktion som ligger bra i pris, enligt Göran Svensk.

För att lösa produktionen har det jobbats kvällar och helger. Pensionärer har hoppat in. Tidigare praktikanter har kallats in. Och under påsklovet jobbade skolungdomar extra i fabriken. Nu har man också nyanställt.

– Nu är vi 22 stycken i företaget. Tre är nya. Den senaste började idag faktiskt. Den näst senaste började förra veckan, säger Göran Svensk som egentligen borde vara hemma och sjukskriven efter en höftledsoperation.

– Det är så kul så jag kan inte hålla mig borta från jobbet, säger han.

Hittills har man levererat visir till stora delar av landet. Från Kalmar i söder till Sollefteå i norr.

– Man vet aldrig varifrån nästa order kommer, säger Göran Svensk.

Någon respons från Socialstyrelsen har han däremot inte fått. Trots flera försök till kontakt. När myndigheten i slutet av mars fick regeringsuppdrag att samordna nationens inköp av skyddsmaterial hörde Görans Svensk av sig dagen efter och undrade om Lindevalls kunde vara till hjälp. Han fick till svar att frivilligorganisationer kunde vända sig till Röda korset.

– Man häpnar. Vilket svar! Här erbjuder vi oss att ställa om vår industri, säger han.

Istället har Göran Svensk mejlat landets samtliga regioner och kommuner och erbjudit företagets produkter. Flera har hört av sig. Oskarshamns kommun har lagt största enskilda beställning om 10 000 visir. Region Jämtland Härjedalen har beställt 1 000. Östersunds kommun har 2 000 levererade visir och ytterligare 3 000 är på gång.

Efterfrågan av annan produkt i Lindevalls sortiment har också skjutit fart – buklägeskuddar.

– De har vi inte producerat på 15–20 år. Men nu när intensivvårdsplatserna byggs ut har vi fått nya beställningar. De har upptäckt att coronapatienter ibland mår bättre av att ligga på magen. Vi skänkte ett set kuddar till Östersunds sjukhus häromdagen för att få feedback, säger Göran Svensk.

I måndags var representanter från Region Jämtland Härjedalen på besök i fabriken. De önskade ett mer konventionellt utformat visir med skumgummi mellan pannband och plast. Och plastförkläden.

Häromveckan avböjde Göran Svensk en annan förfrågan om att tillverka 1 miljon plastförkläden.

– Vi mäktar inte med det just nu. Kanske kan det bli en mindre laddning bara till regionen här, säger han och tillägger.

– Jag tycker det är kul att vi kan hjälpa till. Det känns bra att kunna anställa och bra att ta sitt ansvar. Jag tror vi alla känner att vi gör ett viktigt jobb som kan rädda liv. Men det är klart. Det allra bästa vore förstås om ingen skulle behöva använda produkterna.