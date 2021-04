LISTA: Efter stjärnteamets prestigevärvning – fem heta namn som kan följa efter

Sedan långloppscupen Visma Ski Classics hade premiär 2011 har intresset varit på ständigt uppåtgående, både bland publiken och bland åkarna. Och det ser inte ut att vara något som är på väg att vända när nu också SVT säkrat rättigheterna till långloppen.

I veckan blev flerfaldiga världscupsegrarinnan Hanna Falk den senaste i raden att växla om.

Men än så länge har inte långloppscupen varit riktigt så attraktiv att den lyckats locka de största världscupsjtärnorna till sig, åtminstone inte de som är på toppen av sina karriärer. Utan det har i första hand handlat om, likt fallet Hanna Falk, de som haft några slitigare år i världscupsammanhang och börjar komma lite till åren.

Därför är det är svårt att tro att en sån som Ebba Andersson redan nu skulle skifta fokus, trots att hon slog hela långloppseliten i Vålådalen under vintern. Men det som hänt på senare år är att också många unga åkare på uppåtgående valt att tidigt ta steget vidare. Listan är därför baserad på erfarenheter av det vi sett sedan tidigare, samtidigt som vi vet att långloppscupen också intresserar unga åkare allt mer.

Efter varje presenterad åkare spelar Sporten gissningslek och bedömer sannolikheten att åkaren syns i långloppscupen nästa säsong, eller de närmsta tre åren.

Calle Halfvarsson, 32, Sågmyra SK.

Det är inte mycket som talar för att Calle Halfvarsson från Sågmyra skulle ta steget till långloppsvärlden redan till nästa vinter, åtminstone inte baserat på de uttalandena han gjort själv. Han har egentligen inte heller åkt särskilt mycket långlopp, men har vid världens största rullskidtävling Alliansloppet flera gånger på allvar utmanat de bästa i världen.

Redan inför säsongen som gick var träningsfokuset riktat mot femmilen och att han har en styrka i stakningen vet vi om. Får han det inte att stämma i den traditionella världen nästa säsong heller är klivet till att testa lyckan i långlopp inte särskilt stort. Och om han bara får det att stämma kan han utan tvekan bli bäst i världen.

Sporten gissar sannolikheten säsongen 2021/2022: 10 procent

...eller närmsta tre åren: 40 procent

Jenny Solin, 24, Sollefteå SK.

Sollefteååkaren och Östersundsbon Jenny Solin har under många år stått en liten bit utanför landslaget, även om hon gjort några enstaka världscuptävlingar. Med tanke på nivån på damernas längdlandslag blir det också oerhört tufft att slå sig in de kommande åren.

När Tjejvasan avgjordes i vinter var Solin på start och imponerade rejält när hon hängde med klungan som blev mindre och mindre hela loppet, till runt fyra kilometer kvar. Hon gick i mål som sjua och hade bara etablerade långloppstjärnor framför sig, precis som hon hade etablerade långloppsstjärnor efter sig. Inte minst giganten Kateřina Smutná.

Nog måste det loppet väckt en och annan tanke hos Solin, om den inte fanns redan tidigare.

Sporten gissar sannolikheten säsongen 2021/2022: 25 procent

...eller närmsta tre åren: 75 procent

Daniel Richardsson, 39, Hudiksvalls IF

Östersundsbon Daniel Richardsson har visserligen länge under sin karriär åkt långlopp parallellt med sin satsning mot OS och VM. År 2014 vann han Årefjällsloppet i storartad stil när han med knappa två mil kvar lämnade övriga fältet bakom sig. Inför säsongen 2015/2016 gick han också ut med att satsningen skulle vara mot just långlopp och han har under åren både tränat med, och varit en del av Lager 157 i perioder.

Efter några halvdana säsonger inom den traditionella världen vore det spännande att se vad han kan få till med fullt fokus mot långloppen i några år. Lager 157 vore i så fall en naturlig landningsplats, som dessutom behöver stärka upp med manliga åkare sedan både Anton Karlsson och Andreas Holmberg lagt skidorna på hyllan.

Sporten gissar sannolikheten säsongen 2021/2022: 30 procent

...eller närmsta tre åren: 80 procent

Märta Rosenberg, 19, Duveds IF.

Ett namn vi kanske inte ska räkna med de allra närmsta säsongerna. Blott 19 år gammal och med stora juniorframgångar har hon en lovande framtid inom den traditionella skidåkningen. Samtidigt tar fler och fler yngre åkare steget i takt med att intresset och prestigen ökar inom långloppsvärlden.

Imponerade precis som Solin i Tjejvasan när också hon hängde med täten långt in i loppet, och fick precis spurtstryk av nämnda Smutná när hon slutade på en 14:e plats i loppet, knappa minuten upp till segrande Lina Korsgren.

Vem vet, kanske kan talangen från Duved bli länets nästa stora långloppsstjärna.

Sporten gissar sannolikheten för säsongen 2021/2022: 3 procent

...eller för närmsta tre åren: 25 procent

Viktor Brännmark, 29, Piteå Elit.

Flickvännen Jenny Larsson tog karriärens första seger i långloppscupen i vintras när hon vann La Diagonela i den för dagen kylslagna Engadindalen i Schweiz. Viktor Brännmark har tagit stora kliv i utvecklingen senaste åren men med 29 år fyllda är frågan om han har potentialen att slåss om riktigt framskjutna placeringar i världscupen.

Har inte varit rädd för att köra långlopp då och då och många av hans bästa traditionella lopp har kommit på långa distanser. På femmilen under SM-avslutningen i Kalix slutade han nia.

Sporten gissar sannolikheten säsongen 2021/2022: 30 procent

...eller närmsta tre åren: 70 procent