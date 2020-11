LISTA: Fjällutsikt, bastu och panoramatomt – fritidshus i Messlingen lockade flest på Hemnet förra veckan

Högst upp på listan över mest klickade fritidshus i länet är en fjällstuga som planeras byggas i Messlingen. Huset som har ski in och ski out till längdskidspår i området har fyra sovrum och två badrum, vara ett med bastu. Storstugan har glaspartier som leder in ljus till vardagsrummet och utanför finns en veranda i syd-västläge. Objektet som ska vara färdigt för inflyttning juni 2021 ligger ute för 4 400 000 kronor.

Näst flest besök på Hemnet fick en stuga i byn Glöte vid Lofsdalen. Huset som ligger på en liten höjd har 90 kvadratmeter boyta och är byggt 1953. Vardagsrummet har gjutjärnskamin och utgång till altan under tak. I källaren finns en bastu med separat duschrum. Under husets altan finns ett garage med plats för förvaring. Utgångspriset är satt till 1 900 000 kronor.

Den tredje mest klickade fritidsbostaden är ett hus på Kläppvägen i Bruksvallarna. Huset som är byggt 1969 inrymmer tre sovrum, kök med matplats, vardagsrum med braskamin, hall och ett helkaklat badrum. Bostaden har en inglasad del på verandan som ligger i söderläge. Utgångspris är 3 500 000 kronor.

De fem mest klickade fritidshusen i Jämtlands län på Hemnet under vecka 47

1. Fritidshus i Messlingen, Härjedalen. 5 rum, 111 + 10 kvm. Pris: 4 400 000 kr. Antal klick: 6 697.

2. Stuga i Lofsdalen, Härjedalen. 90 + 49 kvm. Pris: 1 900 000 kr. Antal klick: 6 482.

3. Fritidshus i Bruksvallarna, Härjedalen. 4 rum, 86 + 18 kvm. Pris: 3 500 000 kr. Antal klick: 5 881.

4. Fastighet i Björnrike, Härjedalen. 4 rum, 67 + 2 kvm. Pris: 2 495 000 kr. Antal klick: 5 591.

5. Fritidshus i Björnrike, Härjedalen. 3 rum, 44 + 5 kvm. Pris: 1 500 000 kr. Antal klick: 5 557.

Källa: Hemnet