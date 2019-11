Lista: Kom i rätt stämning med hjälp av musik – här är julens spelningar i Jämtland

Lördag 23 november

► Christmas Night med Wiktoria, Tommy Nilsson, Elisa Lindström, John Lundvik. Sporthallen i Östersund kl 19.

Tisdag 26 november

► Fyrhjuligen. Julsånger framförda av Jan Löfgren, Anna Brandt, Henric Hallberg och Astrid Åslin. Fyrås föreningshus kl 19.

Onsdag 27 november

► Magnus Carlssons turné "Änglarnas tid" besöker Revsunds kyrka kl 19.

► Fyrhjuligen. Julsånger framförda av Jan Löfgren, Anna Brandt, Henric Hallberg och Astrid Åslin. Magneten i Krokom kl 19.

Torsdag 28 november

► Absolut Jämtland 2019. Med Kjell-Erik Eriksson, Jens Comén, Bo Lindberg, Pedro Blom, Björn Höglund från Hoven Droven. Emma Härdelin, Kjell-Erik Eriksson, Janne Strömstedt från Triakel samt Ellen Sundberg och Safoura Safavi. Nornan, Stugun kl 19.

Fredag 29 november

► Absolut Jämtland 2019. Föllingehallen, Föllinge kl 19.

Lördag 30 november

► Runes Trio på Bergsstugans restaurang i Åre. Kl 11–15.

► Julkonsert med Octava, Lockne kyrka kl 15.

► Absolut Jämtland 2019. Hackås föreningshus kl 19.

Söndag 1 december

► Fyrhjuligen. Julsånger framförda av Jan Löfgren, Anna Brandt, Henric Hallberg och Astrid Åslin. Slandroms bygdegård kl 18.

► Absolut Jämtland 2019. Camp Sveg, kl 18.

► Änglaljus 2019. Julkonsert med John Kluge, sångare, Py Bäckman, sångerska, Linda Lampenius, violinist och Carina E Nilsson, pianist. Folkets hus i Östersund kl 19.

Måndag 2 december

► Anna-Lottas jul. Anna-Lotta Larsson spelar och sjunger med pianisten Andreas Landegren och lokala körer. I Östersund sker samarbetet med körerna Caming choir och Karl-Fredriks Kammarkör. Pingstkyrkan kl 19.

Tisdag 3 december

► Ett himla livs julshow. Storsjöteatern kl 18.30.

Onsdag 4 december

► Absolut Jämtland 2019. Folkets Hus Strömsund kl 19.

Torsdag 5 december

► Absolut Jämtland 2019. Hallgården, Hallen kl 19.

Fredag 6 december

► Absolut Jämtland 2019. Bräcke Folkets Hus, kl 19.

► The Refreshments & Baskery – Rock n' Roll X-Mas. Julspelning av det rockigare slaget. Folkets hus i Östersund kl 20.

Lördag 7 december

► Absolut Jämtland 2019. Storsjöteatern i Östersund kl 15 och 19.30.

► En ros i december. Kören Cantilena under ledning av Jenny Michaneck. Stora kyrkan Östersund kl 18.

Tisdag 10 december

► Julkonsert med kören Decibel. Ovikens gamla kyrka kl 19–20.30.

► Fyrhjuligen. Julsånger framförda av Jan Löfgren, Anna Brandt, Henric Hallberg och Astrid Åslin. Svegs kyrka kl 19.

Onsdag 11 december

► Klassisk julkonsert med Quartet Nuël. Anna Brandt, sång, violin. Astrid Åslin, piano, sång, dragspel. Jan Löfgren, sång. Henric Hallberg, sång. Gamla kyrkan i Östersund kl 12.

► Julkonsert med Kören Decibel. Alsens kyrka kl 19.

► Lösa Boliner, Jazz och visor i vinterkväll. Med Anna-Sofia Persdotter sång/klarinett, Ulla Wessling på kontrabas och Lena Wikström sång/piano. Magneten Krokom kl 19.

► Fyrhjuligen. Julsånger framförda av Jan Löfgren, Anna Brandt, Henric Hallberg och Astrid Åslin. Orrgården Oviken kl 19.

► I Juletid 2019, med Debbie Louise, Magnus Johansson, Marcos Ubeda, Bergs Sångarförbund och Sunne-Norderökören. Bergs kyrka, Hoverberg, kl 19.30

Torsdag 12 december

► Fyrhjuligen. Julsånger framförda av Jan Löfgren, Anna Brandt, Henric Hallberg och Astrid Åslin. Stenhammarn Mattmar kl 19.

► I Juletid 2019, med Debbie Louise, Magnus Johansson, Marcos Ubeda, Bergs Sångarförbund och Sunne-Norderökören. Sunne kyrka kl 19.30.

Fredag 13 december

► Luciakonsert, Jämtlands gymnasium. Stora kyrkan i Östersund kl 07.

► Luciakonsert. Duveds kyrka kl 19.

Lördag 14 december

► Luciakonsert med Ceciliakören och Frösö ungdomskör under ledning av Anna Brandt. Hornbergskyrkan kl 17.

► Julkonsert. Stora kyrkan, Östersund kl 18.

Söndag 15 december

► Luciatåg med julspel. Med barnkörerna Körkul, Kristallerna och Stora kyrkans ungdomskör. Stora kyrkan, Östersund kl 15.

► "I vinterskrud". Undersåkerskörens julkonsert. Undersåkers kyrka kl 16.30 och 19.

► Frösö Gospel: Julkonsert. Frösö kyrka kl 17 och 19.30.

Tisdag 17 december

► Julkonsert med Kören Decibel. Stora kyrkan i Östersund kl 19.

Torsdag 19 december

► Julkonsert med Octava, Stora kyrkan, Östersund kl 19.

Lördag 21 december

► Julkonsert med körerna The Mamas & The Papas, under ledning av Anna Brandt. Sunne kyrka kl 17 och 19.

► Julkonsert med Roger Pontare och Ströms kyrkokör. Ströms kyrka kl 18.

Söndag 22 december

► Julkonsert med Lits hembygdskör och Häggenåskören. Häggenäs föreningshus kl 16.

► Mariebykören med Marit Eriksson som solist. Marieby kyrka kl 18.30 och 21.00.

Måndag 23 december

► "Vi sjunger in julen". Näs kyrka kl 20.

Listan är ett urval. Med reservation för ev ändringar.