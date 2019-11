LISTA: Landets bryggerier har ökat från under 50 till nära 400 på åtta år – så går det för länet: ”Har blivit tuffare för oss”

Enligt Svenska Bryggerier är antalet svenska bryggerier just nu uppe i 398 stycken. Sedan 2011, när det fanns under 50 bryggerier, har utvecklingen skjutit i höjden.

– Vi har stått oss starka genom de här åren. Vi var ju med från början, efter EU-inträdet 1995 när det blev lättare att starta mikrobryggerier, säger Anders Thelenius.

Men Jämtlands Bryggeri har inte kunnat undvika att bli påverkade av trenden. För tio år sedan hade man 15 miljoner kronor i omsättning. Sedan dess har man ökat omsättningen varje år, tills 2018 när man minskade omsättningen med tre miljoner kronor, från året innan. 2018 var omsättningen strax under 29 miljoner kronor.

– Det är först nu som vi verkligen känner av den ökade konkurrensen. Det tar ju tid för de bryggerier som startar att etablera sig på marknaden. Nu har de som startade strax efter 2010 gjort det på riktigt, säger Anders Thelenius och fortsätter:

– Sen handlar det också om att en av våra produkter tagits bort från sortimentet på vissa av Systembolagets butiker, och det ger snabbt stora utslag i omsättningen.

Enligt en sammanställning av Siren, är Jämtlands Bryggeri Sveriges elfte största bryggeri. Men de ser sig inte som en av jättarna.

– Vi har blivit ett av landets största mikrobryggerier, och det är väldigt kul att vi nått den positionen. Vi har ju vuxit i en avfolkningsbygd i Norrlands inland, så det är vi själva som gjort det. Och sen hade det aldrig varit möjligt utan våra väldigt skickliga bryggare. Hedras de som hedras bör, säger Anders Thelenius.

Enligt branschorganisationen Sveriges Bryggerier, stod svenska mikrobryggerier för runt 5,6 procent av det svenska öl-sortimentet på Systembolaget 2018.

– Marknaden för mikrobryggerier växer men väldigt sakta. I takt med utvecklingen har också intresset för vår typ av öl ökat väldigt mycket, så det är mycket positivt också, säger Anders Thelenius.

LISTA: Så går det för länets bryggerier, sett till omsättning och resultat året 2018.

Anders Thelenius tror inte att Jämtlands Bryggeri kommer kunna öka omsättningen jämfört med ifjol. Om lägre omsättningen kommer att ha någon påverkan på antal anställda, kan han inte svara på ännu.

– Vi har inga såna beslut idag, det får framtiden utvisa. Sen kan det vara så att vi hittar sätt att vända trenden också. Till exempel sneglar vi på exportering av öl, sådant tittar vi ju på hela tiden. Självklart är ambitionen hela tiden att behålla och öka vår omsättning, säger Anders Thelenius.

Under 2018 lades elva bryggerier ned i landet, men hittills i år har inte ett enda lagts ned. Däremot har det under 2019 startats 23 nya. Under de senaste tre månaderna har det i genomsnitt startat ett nytt bryggeri i veckan, enligt Sveriges Bryggerier.

Johan Håkansson är ordförande i Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier. Han hävdar att marknadsutvecklingen nått sin kulmen.

– Det finns en överkapacitet på marknaden. Det är helt enkelt för stor produktionsvolym i landet.

Han tror att följderna kommer att bli större frekvens av nedläggningar, samt att större bryggerier kommer att köpa upp de mindre i större utsträckning.

– Vi har inte sett uppköpningarna i Sverige ännu. Men när man sneglar på andra länder ser det ut som att det kan komma att bli så även här. Det är inget vi uppmuntrar, vi verkar för att det ska finnas så stort mångfald som möjligt på marknaden, säger Johan Håkansson.

Bland de mindre mikrobryggerierna i länet, finns Jens Orsholm och hans Orsholms Brygghus AB i Lofsdalen. De hade 2018 knappt en miljon kronor i omsättning och en och en halv person anställd. Han anser att det, trots utvecklingen, är jättarna som gör det svårt för de mindre att överleva.

– Det handlar snarast om krogarnas ovilja att ta in lokala produkter. De blir uppköpta av såna som Spendrups istället.

Bryggeriet startades 2015, och han medger att det varit kämpigt att komma in så sent i matchen, men att politiska beslut skulle göra det enklare att överleva.

– Det är ingen dans på rosor. Men vi är begränsade, många av oss brinner för att gårdsförsäljning ska bli tillåtet. Jag tror att det skulle kunna dubbla min omsättning och att jag skulle kunna anställa personal och erbjuda jobbtillfällen i bygden, säger Jens Orsholm.