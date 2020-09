LIVE-TV: Så klarar sig de lokala handlarna i krisen – livemusik och debatt på höstmarknaden Local Hero Östersund

Det är Destination Östersund som tillsammans med butik Vågen Zero Waste arrangerar 2020 års version av höstmarknad i Östersund. Under namnet Local Hero Östersund kommer man under tre dagar att livesända samtal, debatter och musik med olika hantverkare, entreprenörer och konstnärer. Martin Sahlberg agerar moderator.

På vår sajt kommer du kunna ta del av samtalen alla dagar. Det går även att besöka höstmarknaden fysiskt, på Prästgatan 39, mitt i Östersund.

Under torsdagen bjuds det bland annat på samtal med Hedda Perström och Kristoffer Andersson, slaktar-VD:n Johan Danielsson och så musik från Bottleneck John.

Se torsdagens sändning här, producerad av Nightline AB: