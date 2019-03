Livsstilen i fokus när Jämtland calling lockar spetskompetens till länet: "Vi vet att det är det som får folk att flytta hit"

Att försöka locka folk från storstäder till mindre kommuner är absolut ingen nyhet i sig, däremot tror sig Jenny Sandström, Johan Ranbrandt och Maria Svensson Wiklander från Gomorron Östersund att de har hittat det ultimata rekryteringskonceptet:

– Kombon livsstil och rekrytering. Det är inte bara det ena eller det andra. Vi lägger stor vikt vid livsstilsbitarna för vi vet att det är det som får folk att flytta hit. Klassisk rekrytering är att man ska rekrytera folk till jobben, men om vi vet att bara en procent prioriterar jobben i första hand när man ska flytta hit är det synd att bara fokusera på just det när man ska locka folk utifrån, säger Jenny Sandström.

I konceptet "Jämtland calling" nischar de in sig på en väldigt specifik målgrupp åt gången där det fattas spetskompetens i Jämtland och bjuder sedan in intresserade kandidater och arbetsgivare till en resa eller aktivitet tillsammans. Innan och under resan får kandidaterna svar på alla frågor de kan tänkas ha om livet i Östersund.

– Vi vet att för att man ska våga ta steget att flytta hit behöver man bryta ner vissa trösklar och barriärer. Genom att förse människor med ett nätverk, kunskap om stan och att de får känna tillhörighet och inkludering när de kommer hit så har vi möjlighet att sänka de trösklarna ganska nämnvärt, säger Maria Svensson Wiklander.

Läs även: Östersund nyckel bakom stororder – nu börjar jakten på ny personal

För ett par veckor sedan genomförde de sin första rekryteringsresa då de spenderade två dygn på fjället och i de mer urbana delarna av Jämtland tillsammans med utvecklare och potentiella arbetsgivare.

– Du kommer inte till ett företag för att göra en intervju utan till fyra tänkbara arbetsgivare. Istället för att bara sitta i ett konferensrum så gör man först och främst en ganska extrem aktivitet tillsammans med arbetsgivaren och får kanske hjälpa varandra med vantarna och att hålla värmen, eller skala ägget om man är kall om fingrarna, säger Johan Ranbrandt.

– Det var väldigt uppskattat, vi pratade med arbetsgivarna direkt efter att kandidaterna åkt hem och de såg ett jättevärde i att lära känna kandidaterna på ett annat sätt. Det kommer vi att fortsätta att jobba hårt med och det är ett av de stora syftena med det hela, säger Jenny Sandström.

Även om varje resa är riktad mot en specifik målgrupp, ser de gärna att alla som är intresserade av att flytta till Jämtland lämnar sin mejladress och bransch till "Jämtland callings" databas inför framtida rekryteringsprocesser.

– Dels får vi förfrågningar från branscher om vi kan göra resor, men vi kan också börja titta mer och mer i vår egen databas. Var har vi den stora massan som vill flytta upp? Vi kan titta på behoven ur båda perspektiven, säger Jenny Sandström.

Närmast står ekonomer, läkare och kockar på listan över yrken där länets egen kompetens inte räcker till.

– Inom ekonomibranschen tittar vi skarpt på resor redan nu och där har vi redan träffat ett gäng arbetsgivare. Med kockarna pratar vi om att köra internationellt och söka utanför landet, säger Jenny Sandström.