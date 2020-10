Lokalt veto kring vindkraften kan försvinna: ”Ett tondövt förslag för landsbygden”

För ett par veckor sedan uttryckte finansmarknadsminister Per Bolund, (MP) att regeringen vill slopa det kommunala vetot när det gäller utbyggnaden av vindkraft.

Till SVT sa han: ”Det kommunala vetot har varit en osäkerhetsfaktor som kunnat inträffa när som helst i processen. Det skapar en osäkerhet som missgynnar vindkraftsutbyggnaden och det tycker vi är olyckligt”, sa statsrådet den 18 oktober.

Tre dagar senare kom regeringens utredningsdirektiv. Där står det tydligt:

En särskild utredare ska därför:

• undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken,

• lämna förslag på hur denna bestämmelse kan tas bort och hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt,

• bedöma alternativa förslag, för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar.

Lagrummets 16:e kapitel, 4 paragrafen miljöbalken, är det som i folkmun benämns som det "kommunala vetot" vid etablering av vindkraft.

Att vetot nu ifrågasätts får kommunalråden i Jämtlands län att reagera:

– Det är ett dåligt och för landsbygden tondövt initiativ. Vetot ska absolut vara kvar, sen kan kommunerna kanske komma in tidigare i beslutsprocesserna än vad som sker idag, säger Anders Häggqvist, (C), Härjedalen.

– Kanske finns det skäl att se över konstruktionen så att kommunerna är med tidigare i beslutsgången. Men det här är en fråga som verkligen berör. Vi ska ha en lokal demokratisk förankring i besluten. Därför måste vetot vara kvar, menar Karin Jonsson, (C), Krokom.

– Som centerpartist vill jag jag värna möjligheterna att bestämma så mycket som möjligt lokalt och då känns det inte okey att plocka bort det kommunala vetot. Däremot ser jag ett antal brister hur det fungerar, så några förändringar vill jag gärna se. Till exempel måste man idag inte motivera ett nej och det kan ändå ses som rimligt. Ett tidigare besked från kommunalt håll är också det rimligt, konstaterar Daniel Danielsson, (C), Åre.

– Vetot är viktigt. Det handlar om kommunens självbestämmande. Jag anser därför att det ska vara kvar, men elfrågorna är så mycket större än enbart det kommunala vetot vid vindkraftsetablering, kommenterar Therese Kärngard, (S) Berg.

– Vetot ska vara kvar. Regelverket kan i någon mån förändras, men att flytta bestämmanderätten till någon statlig myndighet innebär att vi som bor i områden dit vindkraftsparker lokaliseras inte kan påverka beslutet lokalt, vilket vore förödande, anser Jörgen Persson, (S), Bräcke.

– Jag ser med skepsis mot alla förslag som kan urholka det kommunala självstyret. Sen kommer det kommunala vetot idag in sent när tillståndsgivning skall ges. Det är ett problem och den tidsordningen kan måsta ändras. Men jag är tveksam till att ta bort vetot, kommenterar Bosse Svenson, (C) Östersund.

– Det är ett dåligt förslag. Beslutsdelen tillhör det kommunala självstyret. Vi har kommunala översiktsplaner där entreprenörer som vill bygga vindkraft kan utröna var det finns och inte finns möjlighet till framtida eventuella etableringar. Men vetot måste få finnas kvar, den här typen av beslut är ändå en lokal fråga, säger Susanne Hansson, (S), Strömsund.

– Vi bidrar redan med att stora delar av våra naturtillgångar, som vattenkraft, försvinner ut ur kommunen. Nu sker sak samma med vindkraften. Att då även inkludera att beslut om vindparksetableringar ska fattas någon annanstans känns helt galet. Inga andra än vi ska bestämma i vår egen kommun. Vetot måste därför bli kvar, anser Mikael Westin, (C) Ragunda.

Lise Nordin, miljövetare och tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet, är den som fått utredningsuppdraget. Hon ska lägga fram sitt förslag till regeringen senast i juni 2021.

Fakta vindkraften

Vindkraften står för 12 procent av svensk elindustri. Men för att nå klimatmålen om 100 procent förnyelsebara energisystem 2040 krävs en snabbare utbyggnad av vindkraften. Dagens 20 terawattimmar ska bli 45 terawatt inom ett antal år. Det ska sättas i paritet med att Sverige gör av med 140 terawatt per år just nu, men beräknas konsumera 180-200 terawatt år 2040.

Det här är en av anledningarna till att regeringen nu vill utreda det kommunala veto. Att snabba på tillståndsprövningsprocesserna, vilket även exploatörer och investerare ser som väsentligt.