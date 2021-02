Lokomotiv Moskva väntas toppa laget – då saknas ÖFK:s nyckelspelare

Amir Azrafshan ser med tillförsikt emot den andra matchen i rad mot samma motstånd, Lokomotiv Moskva. En match som du kan se på våra sajter.

– Det ska bli roligt, vi ser fram emot matchen. Det kommer att bli ett tufft motstånd.

Tuffare än förra onsdagen, möjligtvis. Lokomotiv Moskva spelade under torsdagseftermiddagen oavgjort mot ryska ligakollegan Krasnodar. Den slutade 1–1, Michail Ageev blev Lokomotivs målskytt. Kristoffer Olsson spelade från start för Krasnodar i den matchen.

Mycket talar för att de som inte fanns med mot Krasnodar, kommer att spela mot ÖFK. Däribland kanske lagets kanske största stjärna Anton Miranchuk, men även kaptenen Vedran Corluka och målskytten senast Murilo Cerqueira.

– Jag pratade med deras tränare och de ska ställa upp med bästa laget enligt honom. Det ska bli kul att se.

ÖFK som gjorde en stark prestation, helst den första timmen, mot Lokomotiv Moskva i förra veckans match.

– Det är därför det känns roligt, det blir att repetera det som vi gjorde bra i den matchen. Men också arbeta med de situationer vi kan förbättra.

En del som fungerade, helst i första halvlek var presspelet.

– Fast vi inte har pratat om det, så gick det ganska bra. Offensivt kom vi till de ytor som vi har pratat om. Det är det som vi är mest nöjda med, att vi tog ett steg där jämfört med matchen mot Rostov, säger Azrafshan och fortsätter:

– Sedan är det bra att presspelet fungerade och att vi hade en aggressivitet i spelet.

Anfallsspelet såg stundtals riktigt lovande ut i den matchen också, där samarbete mellan Malcolm Stolt och Blair Turgott på topp såg ut att fungera bra.

– Det var roligt att se, de kommunicerade bra med varandra i presspelet. Malcolm kom till några riktigt farliga lägen i omställningsspelet. Men också målet som blev bortdömt.

Han tror att det kommer att bli en viss skillnad i matchbild jämfört med matchen senast.

– De kommer att vara mer förberedda på oss. Att möta ett motstånd som gillar att pressa och kommer få dem att jobba.

En som imponerat under ÖFK:s båda matcher hittills är ytterbacken Kalpi Ouattara, han missar fredagens match.

– Han har en lättare stukning, så han vilar. Även Aly Keita kommer att vila.

Just att hitta balansen i belastning på spelarna är en svårighet under lägret. Det kan ändras lite under fredagen.

– Vi har haft lite mer tid, även om det är lite skavanker eftersom att vi har kört på med träningen. Förmodligen kommer det att bli fler minuter för spelarna än innan.

Sist fick Ludvig Fritzson, som byttes ut i den andra halvleken, komma in igen när Kalpi Ouattara blivit sliten.

– Det är inte optimalt att in och ut spelare, säger Amir Azrafshan.

Matchen inleds 14.00 på fredagseftermiddagen.