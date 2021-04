Lugnviksföräldrar vill ha bussvärdar åt sina barn – får ja av politikerna

Det är för att göra bussresorna trygga för de barn som till hösten kommer att behöva ta sig till centrala stan som föräldrarna vill att det ka finnas värdar på dem.

När Lugnviksskolan byggs om kommer barnen att behöva flytta till andra skolor temporärt. De allra yngsta ska hysas in i Odenslundsskolan, som även den utrymts, medan de lite äldre kommer att få gå på den evakueringsskola som just nu är under uppbyggnad på Blomstergården nära skidstadion.

Då flera barn lär behöva skolskjuts för att ta sig till skolan så kommer en ny busslinje att upprättas mellan Brittsbo och Odenslundsskolan. Det är på dessa bussar som föräldrarna vill att det ska finnas värdar för att ge eleverna ett tryggt resande.

Men när tjänstemännen utrett vilka möjligheter det finns att genomföra detta så har de kommit fram till att det inte kommer att gå. Bland annat är det kopplat till likställighetsprincipen, att kommunens medborgare ska behandlas på ett likvärdigt sätt.

Efter att ha undersökt liknande situationer på andra håll har tjänstemännen kommit fram till att bussvärdar inte varit en åtgärd som använts. I stället föreslog man därför att skolpersonal ska möta upp barnen vid hållplatsen och leda dem till skolan.

Men när frågan var uppe för politikerna i barn- och utbildningsnämnden under onsdagen gjordes en annan bedömning. Bussvärdar behövs, och förutsättningarna för det måste utredas.

– Vi från politiskt håll tänker annorlunda. Därför har vi beslutat att förvaltningen får i uppdrag att införa bussvärdar från och med skolstart, säger Jananders Mattsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun.

Politikerna tycker att det är en unik situation, vilket gör att man kan bortse från likställighetsprincipen.

– Så bedömer vi det. Det kan hända att det blir överklagat, och då är det upp till förvaltningsrätten att titta på det. Men nu sätter de igång att jobba med detta för att ha det på plats till skolstarten.

Även oppositionspartiet Socialdemokraterna står bakom initiativet. Rosi Hoffer (S), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tror att en sådan lösning kan vara möjlig under en tidsbegränsad period.

– Vi vill undersöka de förutsättningarna, vi tror att det skulle skapa trygghet, säger hon.

– Man bosätter sig i Lugnvik för att ha nära till skolan. Nu är det inte nära längre, och då måste vi kunna mötas. Det är en speciell situation.