Luke Elliot startar sin turné i Östersund: "Jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka"

Luke Elliot befinner sig i London när han svarar i telefonen. Han är glad och förväntansfull. Äntligen ska han få dra ut på turnén som egentligen skulle ha genomförts ifjol.

Nu väntar 19 spelningar varav sex sker i Sverige och resten i Norge. Först ut är Östersund.

– Jag har spelat på Storsjöyran tidigare. Jag älskade den konserten. Jag har så många bra minnen därifrån, jag hade så roligt och jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka, säger han.

Det var tack vare den norska musikjournalisten Erik Mosveen som Luke Elliot hamnade i Oslo. Mötet resulterade till en turné och inspelningen av Elliots första album.

Norrmännen tog hans musik till sina hjärtan och när svenskarna fick bekanta sig med honom gjorde de likadant. Aftonbladets journalist Per Bjurman utsåg albumet ”Dressed For The Occasion” till ett av 2010-talets 30 bästa album.

Luke Elliot bor sedan dess i Oslo där han bildat familj.

– Jag är fruktansvärt dålig på att prata norska. Men jag försöker anamma den skandinaviska livsstilen. Men jag är i själ och hjärta amerikan, jag är en äkta New York-bo och jag tror aldrig det kommer att ändra sig.

I Norge har ju restriktionerna varit mycket striktare än i Sverige. För att klara denna mardrömslika tillvaro har han ägnat all tid åt att skapa ny musik.

– Jag har varit produktiv. Det var det enda sättet att klara av den här tiden, säger han.

Nu ska han ut och testa sitt nya material. Publiken i Östersund blir således de första som får höra de nya låtarna.

En ny singel finns ute nu men mer är på väg och det finns planer på att släppa nytt album.

– Vi hoppas att vi får ut det innan sommaren. Vi får se om det blir möjligt, man vet ju aldrig vad som händer.

Anledningen till att Luke Elliot befinner sig i London är för att han vill diskutera framtiden med sin agent. För nu när världen öppnar upp vill han ut och spela. Han nämner England, Australien och USA. Men för närvarande är han fokuserad på den här turnén.

Jag tänker på alla som köpt biljetter och att de har fått vänta så länge. Så jag tycker det är det rätt att köra på

Spelningen på Gamla Teatern är slutsåld. Men rådande restriktioner innebär att bara ett begränsat antal biljetter kunnat säljas.

– Jag gör inte den här turnén för pengarna skull. Det är inte mycket pengar i så här små spelningar men jag gör det för att jag verkligen vill spela. Jag tror att svenskarna har fått vänta länge nog.

– Restriktionerna avvecklas den 29 september och en del tycker att jag ska skjuta fram turnén men jag har inte hjärta att göra det. Jag tänker på alla som köpt biljetter och att de har fått vänta så länge. Så jag tycker det är det rätt att köra på.

Det är helt klart så att Luke Elliot trivs med att möta sin publik och spela live.

– Om det gick så skulle jag vara ute på turné 365 dagar per år. Jag skulle vilja spela varenda kväll, säger han med ett skratt.

Kommer du tillbaka i sommar och spelar på Storsjöyran?

– Jag hade så roligt när jag gjorde det och jag är säker på att jag kommer tillbaka. Jag vill spela på Storsjöyran så snart jag bara kan.