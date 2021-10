Täfteås Emanuel Stenmark gjorde 1-0 i första halvlek hemma mot Frösö IF i division 2 Norrland herr. I andra halvlek jobbade sig Frösö IF in i matchen, och kvitterade genom Majed Saedi. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1-1.

I nästa omgång har Frösö IF Skellefteå FF hemma på Länsförsäkringar AC, lördag 16 oktober 13.00.