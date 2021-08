Krokom Dvärsätts IF hade inga problem med Sveg 2 i division 6 Jämtland/Härjedalen södra herr i fotboll, och vann hemma med utklassningssiffrorna 7-0.

Krokom Dvärsätts IF har nu tio poäng och Sveg 2 har sex poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Krokom Dvärsätts IF tar sig an Lillhärdal i nästa match borta lördag 14 augusti 14.00. Sveg 2 möter Krokom Dvärsätts IF hemma söndag 22 augusti 17.00.