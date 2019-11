Malin Andersson Junkka: Jag och mina jämnåriga hade i alla fall några ”lyckliga” årtionden

”I år blir det mycket mindre julklappar. Vi måste tänka mer på miljön”. Jag hör mig själv försöka hitta sätt som gör att även jag bidrar till att dämpa klimatförändringarna i det lilla.

Jag växte upp i en tid då vi med glädje köpte julklappar och satte dem under granen utan att reflektera över vad det kostat vår planet att producera dessa. Och vi funderade inte hur presentpapper skulle sorteras rätt. Vi handlade mat på affären och, utan att blinka, köpte vi plastpåsar. Ordet skam användes inte i samband med konsumtion på det sätt som det görs i dag.

Vi var naivt lyckliga och konsumtionen var lite mer sansad då, både med resor eller prylar. Vi bytte inte mobiltelefoner i snitt vartannat år och hade inte samma problem med e-skrot som ofta hamnar i u-länderna och hotar miljön.

Den ångesten och skammen över våra handlingar är inget att leka med.

I dag vet både barn och vuxna att vi människor genom vårt agerande kan skynda på, eller sakta ned, klimatförändringarna med allt vad det innebär. Vi är medskyldiga till den så kallade klimatkrisen med negativa konsekvenser för planeten vi bor på. Den ångesten och skammen över våra handlingar är inget att leka med. Nedan följer några exempel:

► När jag gör i ordning mackor till barnen och funderar på att slå in dem med plastfolie drabbas jag av plast-skam.

► Vi planerar semester och landar i att boka en resa som inkluderar flyg. ”Bara en flygresa per år”, utbrister barnen. Vi drabbas av flyg-skam och får känslan av att vi gör något som bränner ena änden på våra liv.

► Det är Farsdag och vi köper en chokladkaka med roligt tryck och en tröja till pappan. Barnen vill inte använda presentpapper för att de tänker på miljön. Men tröjan kommer i ett paket som jag hämtar på Ica. Jag känner transport-skam, över alla varor som skickas runt över halva jordklotet.

Fanns det något som motsvarande oron för klimatförändringarna när jag och mina jämnåriga var unga? Det funderade jag kring härom kvällen. Med lite hjälp började jag minnas.

Kalla kriget och hotet om att någon av stormakterna Sovjet eller USA skulle trycka på den berömda knappen och genom ett kärnvapenkrig förinta jorden.

Haveriet i kärnkraftsreaktorn i Tjernobyl var läskigt och vi var oroliga i flera år för radioaktiva ämnen i luften och i köttet vi åt.

På 1980-talet var HIV den mest otäcka sjukdom vi kunde tänka oss.

Millennieskiftet var vi också lite smårädda för, att all teknik skulle braka ihop just när vi klev in i 2000-talet.

Lite senare var vi också rädda för att de då nya mobilerna gav oss farlig strålning. När örat hettade av allt surrande fick man lite dåligt samvete och tänkte att man strålat sönder sin hjärna.

Jag minns mer triviala kärleksproblem och tankar på fotboll och innebandy.

Trots detta rädslor måste jag säga att jag och mina jämnåriga hade några relativt ”lyckliga” årtionden som barn och tonåringar. De ovan nämnda sakerna var inget som präglade vardagen eller som tog över tankarna. Jag minns mer triviala kärleksproblem och tankar på fotboll och innebandy. Livet på vår planet som något vi tog för givet och det kändes oändligt.

Jag och mina jämnåriga kan också med facit i hand se att vi överlevde millennieskiftet och att ingen tryckte på knappen. Vi slapp också leva utan skam – i alla fall på det sätt ordet används i dag.

Men vad händer med de barn och unga som växer upp med känslan av att det är vi som utrotar oss själva? Kan vi vänja oss att leva med detta? I min framtidsvision ser jag inga lättsamma barn och unga framför mig. Jag önskar att de också kunde få känna som jag, att deras rädslor inte tog över barn- och ungdomsåren.

Trevlig helg på er!

Malin Andersson Junkka

---

Upp: Vinter. Snö och ljust. Det går inte att förklara hur ljuvligt det är att slippa slask. Plötsligt blir november en riktigt fin månad och i dag öppnar dessutom Åre sina första backar.

Ned: Kvällströtthet. Jag har väl aldrig varit den som sitter uppe och ugglar riktigt sent men nu börjar jag bli lite besviken på mig själv. Jag klarar inte ens av att se en fotbollsmatch som slutar vid 23.00. Skärpning Malin!