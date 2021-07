Malin Andersson Junkka: Skräckfilm ett dejtingtips – vem vill inte krypa ihop nära när biosalongen fylls av skrik?

Det var i slutet av 1980-talet, vi var tonåringar och kunde inte få nog av skräckfilmer. De skrämde bokstavligen livet ur oss men ändå envisades vi att titta på dem. Vi satt uppkrupna i sofforna hemma hos en av tjejerna som på den tiden var den moderna av oss. Hon hade bokhyllor fulla av böcker som egentligen var videofilmer! Och hon hade den största teven. Tio uppskrämda tjejer som satt och skrek av skräck. Stämningen var minst sagt uppjagad.

När mörkret föll började man inbilla sig att det kanske stod en clown från filmen IT gömd i duschkabinen eller bakom din dörr. Eller tänk om Zelda från Jurtjyrkogården fått för sig att besöka just dig? Men skräckfilmer på bio kunde också vara ett utmärkt sätt att dejta. Vem vill inte krypa ihop nära när biosalongen fylldes av skrik? Riktigt mysigt.

Häromdagen kvällen var det dags för mina barn att se sin första skräckfilm. Valet föll på klassikern The Shining med Jack Nicholson. Vi satt spända uppkrupna i soffan och yngsta barnet var beredd med en kudde om det skulle blir för läskigt. Det kändes som i går när jag såg den klassiska inledningsscenen när bilen åker upp mot det avlägsna hotellet i Colorado. Och jag blev lika rädd (nästan) när den ruttna damen klev upp ur badkaret i ett av de kusliga rummen på The Overlock hotel.

Jag tror barnen blev lite uppskrämda och även jag fick lite obehagskänslor men inte i närheten av dem jag fick i tonåren. Då var det spännande att bli så rädd, nu orkar jag inte bli så rädd. Det blir så obehagligt när barn alltid ska vara inblandade i det otäcka. Nu vill sonen se filmen IT men den minns jag som riktigt ruskig. Kanske får det blir Jurtjyrkogården som nästa steg i vår skräckfilms-utbildning här hemma. Dottern läser boken IT just nu.

Det är märkligt hur vissa scener från filmerna vi såg då, för så länge sedan, sitter kvar i minnet och är förknippade med skräck. Men bör kanske i mogen ålder ta det lite lugnt med skräck. Jag läste någonstans att man faktiskt kan få en blodpropp av att se på läskiga filmer. Kroppen reagerar på skrik och då får man ökad hjärtklappning, man svettas och kroppen luras att tro man är i riktig fara. Det vore ju surt om man skulle riskera livet en vanlig fredagskväll.

Vi får se om vi vågar oss på en till skräckfilm. Jag tror jag får plocka fram kudden eller slå av ljudet om jag ska klara av filmen IT med den onda clownen från 1990-talet.

Trevlig helg!

Upp: Fotboll. Hur ska man anpassa sig till ett liv utan fotboll klockan 18 och 21 varje dag efter EM? Tur Allsvenskan drar i gång nu också. Mästerskap förgyller verkligen sommaren.

Ned: Värmerekord i olika delar av världen som tycks bero på klimatförändringar. Tänk er paniken vid 47 plusgrader, som i Kanada. Jag hade inte klarat en dag som tycker att temperaturer över 22 är för mycket.