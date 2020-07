Malte tar hand om Knutbränna: ”Det blir ett sätt att leva”

Detta finns med i nomineringen till ÖP:s ”Vardagshjälten” från en äldre bybo.

Motiveringen i sin helhet:

”Han sköter om hela byn. Malte plogar vintertid. Slår hö, vänder om gamla åkrar, röjer och hugger upp så de har blivit så fint på byn. Sköter om vägen sommartid, grusar och gräver. Hur skulle vi gamla klara oss om vi inte hade Malte. Hjälper till med bilar och traktor. Malte såg till att Fyrås Trä avverkade upp byn som hade fått växa igen. Tar upp stubbar och vänder och odlar på nytt. En liten del av allt Malte gör”.

– Visst blir man väl glad. Det är många ideella timmar i det här. Det blir ett sätt att leva, säger Malte Johansson som uppskattar att det är närmare en heltid än en halvtid som han lägger på jobb för byn eller eget jobb som byn har nytta av.

Skogsavverkningen i byn tog en månad av effektivt arbete med skotare och skördare och innebar 350 lass med skotare till Fyrås. Det var 3 500 kubikmeter träd som fraktades iväg.

Just i det här arbetet deltog Malte enbart som initiativtagare och pådrivare. Men trots bland annat all mindre vardagsröjning och hållandet av landskapet öppet som han står för så är det detta han framhåller som det viktigaste som hänt i Knutbränna under senare år.

– Att alla ställde upp på det. Att alla var överens, det var det stora.

Byborna kunde hemifrån igen se grannbyggnader som hade varit dolda under större delen av de 50 åren av förskogning.

– Alla uppskattade det. Alla tyckte att det blev bra.

Malte arbetar på 80 procent av en heltid på länsförsäkringar i Östersund, med lantbruksförsäkringar, och trivs mycket bra med det.

– Bönder och djur. Det är det som är grejen.

Djuren är framförallt 32 nötdjur för köttproduktion, där de flesta är av rasen hereford. De kommer när han ropar och tyr sig till honom som hundar. Den stora tjuren Rasmus som väger lika mycket som en mindre personbil nästan spinner som en katt när Malte klappar honom.

I hagen bredvid tittar ett par av gårdens fem hästar på. Det är sambon Carina Engvall som haft med sig tre av dem. Hon äger dem tillsammans med sin dotter Malin som bor inom synhåll längre bort i byn. Den fjärde äger Maltes dotter Pernilla. Och den femte hästen är inackorderad på gården.

Antalet får har minskats till 13, och under en 18-årig katt lyder tre jack russell-tikar.

Malte äger mark i tre olika kommuner. Det är i Knutbränna i Östersunds kommun, Klumpen i Strömsunds kommun, och Störåsen och Raftälven i Krokoms kommun.

– Men det är så nära. Det är bara ett stenkast mellan fastigheterna.

Det är i Raftälven, Knutbränna – och i närliggande Munkflohögen – som han brukar jord, på sammanlagt 60 hektar.

Hans morföräldrar var handlare i Raftsjöhöjden i Strömsunds kommun och köpte 1941 gården i Knutbränna, Aspgården, som tillskottsmark.

När Malte var 6 år gammal och bodde med familjen på Frösön, 1970, köpte hans föräldrar gården och den till en början som ett fritidshus. När fadern Rune avled 1979 så ärvde Malte och hans yngre bror Hans-Erik fastigheten.

Så småningom köpte Malte ut brodern som köpte sig ett hus i Munkflohögen en halvmil därifrån. Malte började med får, och köttdjur på fritiden.

Hans son Daniel bor numera i byn och även den övriga familjen finns nära, förutom modern Linnéa som bor på Frösön.

Maltes dotter Pernilla bor i Husås i Norra Lit, Carinas söner Daniel och Robin bor i Bräcke och jobbar i Hammerdal, och hennes dotter bor i Knutbränna.

– Det är ingen guldgruva, säger Malte om utkomsten från gården.

– Att det är öppna landskap och att det är bra. Det är det jag brinner för.