Målvakterna bäst trots rekordmånga insläppta mål – här är alla ÖFK-spelares betyg från säsongen 2019

Sporten har sammanställt samtliga spelarbetyg som vi satt efter säsongens 30 matcher och tagit ut snittbetyget för varje spelare.

Dessutom kan vi presentera topplistor för interna skytteligan, assistligan, starter, passningsstatistik och publiksnitt i botten av denna artikel.

Högst snittbetyg säsongen 2019:

1) Aly Keita, 3,30

Lagets ålderman, vice lagkapten och givna förstaval mellan stolparna har varit den som fått högst snittbetyg under säsongen. Har stått för många räddningar som i slutändan blev avgörande för att ÖFK klarade nytt allsvenskt kontrakt.

2) Sixten Mohlin, 3,28

Att två målvakter toppar listan trots att ÖFK släppt in fler mål än tidigare säsonger kan ses som märkligt. Samtidigt är det talande för hur hårt pressade ÖFK varit i många matcher. Även Mohlin har, i sina sju matcher, ofta stått för stabila prestationer och flera viktiga räddningar.

3) Simon Kroon, 3,27

Skador höll Simon Kroon borta från spel under större delen av säsongen, men när han var tillbaka och i form visade han vilka spetskvalitéer han besitter. Stod för två mål och mängder av farligheter i höstens ödesmatcher.

4) Isak Ssewankambo, 3,25

Nyförvärvet Ssewankambo kom in och blev en nyckelspelare från första stund i ÖFK. Ian Burchnall använde honom både i backlinjen och på mitten, men det var på mittfältet han samlade på sig flest höga betyg.

5) Noah Sonko Sundberg, 3,21

Trots att han inte är äldre än 23 år är Noah Sonko Sundberg en av ÖFK:s mest rutinerade försvarsspelare. Med sitt lugn och sin spelförståelse har han varit den pjäs som Ian Burchnall valt ut i startelvan klart flest gånger under säsongen.

6) Alhaji Gero, 3,10

Geros återkomst till ÖFK blev kort men bejublad av supportrarna. Han gjorde också flera starka insatser under våren, innan han lämnade för att fortsätta säsongen i Helsingborg.

7) Tom Pettersson, 3,09

Lagkaptenen har inte kommit upp i de allra högsta nivåerna som publiken på Jämtkraft Arena blivit van att se. Trots det har betyget hamnat klart över ”godkänt” i snitt sett över hela säsongen för Pettersson.

7) Felix Hörberg, 3,09

Trots att han kom in sent i truppen kunde Hörberg snabbt komma in i laget och fick förtroende från Burchnall i olika roller. Ett framtidsnamn som kan bli en viktig kugge framöver för ÖFK.

9) Hosam Aiesh, 3,07

Den stora stjärnan kom aldrig upp i nivå och när han lämnade för IFK Göteborg konstaterade tränaren Ian Burchnall att Aiesh inte velat vara ÖFK-spelare sedan januari.

10) Eirik Haugan, 3,00

Norrmannen värvades inför säsongen och har varit en stabil kugge i försvaret. Noterbart är att Haugan är ÖFK:s tryggaste passningsspelare (statistik i botten av denna artikel) och har gjort många stabila insatser under året.

10) Tesfaldet Tekie, 3,00

Efter den starka avslutningen av fjolårets säsong var förväntningarna på Tekie högst ställda inför året. Men precis som resten av laget kom han inte upp i samma topprestationer under första delen av säsongen, innan hans låneavtal gick ut.

12) Jamie Hopcutt, 2,93

Trotjänaren som varit med sedan starten på Graham Potters framgångssaga fick starta en tredjedel av säsongens matcher, men fick inte igång målproduktionen. Han lämnar nu ÖFK efter en säsong där han fick avsluta på bänken eller utanför truppen efter att ha noterat ett mål och två assist under 2019.

13) Curtis Edwards, 2,85

Nybliven svensk mästare i Djurgården, där han kom in och blev en nyckelspelare från första stund. I ÖFK-tröjan var kraven höga på Edwards, men precis som övriga laget nådde han inte upp i samma höga nivå som tidigare säsonger.

14) Ravel Morrison, 2,83

Allsvenskans mest sensationella värvning på många år. Spelaren som Alex Ferguson en gång kallade den bästa talang han någonsin sett gjorde inte alls det avtryck som förväntades i allsvenskan. Insatsen var däremot tillräcklig för att Premier League-klubben Sheffield United skulle erbjuda honom ett kontrakt.

15) Thomas Isherwood, 2,82

Prestigeförvärvet valde ÖFK efter en dragkamp mot Hammarby. Inledde också starkt med höga betyg i många matcher under våren, men fick därefter färre chanser i startelvan. Hade som mål att etablera sig i U21-landslaget när han valde att flytta hem till Sverige. Något han nu också har gjort.

16) Jordan Attah Kadiri, 2,80

Offensivt finns lite att lyfta fram som positivt efter ÖFK:s säsong, men 19-årige Kadiri kom in och visade framfötterna under slutet av säsongen. Ytterligare ett framtidsnamn som kan bli viktig för ÖFK under nästa säsong.

17) Dino Islamovic, 2,78

Vann interna skytteligan för andra året i rad, men Islamovic var både ifrågasatt och bänkad under delar av säsongen samtidigt som det florerade många transferrykten runt honom. Rykten som lär fortsätta under det transferfönster som snart ska öppna.

18) Jerell Sellars, 2,75

Hann bara med en handfull matcher under våren innan skadorna höll honom borta från spel under resten av säsongen.

19) Rewan Amin, 2,72

Likt många andra spelare lyckades Amin inte fortsätta på den fina formkurva som avslutade förra säsongen, men när han fick en ny och mer offensiv roll mot slutet av säsongen visade Amin återigen vilka starka kvalitéer han har som spelare.

20) Sam Mensiro, 2,72

Få har gjort lika många starka kämpainsatser för Östersunds FK som Sam Mensiro har gjort, men denna säsong har de riktiga topparna saknats samtidigt som han dragits med skador under stora delar av säsongen.

21) Kalpi Ouattara, 2,71

Ett spännande, ungt namn som kom in sent under säsongen och visade stor kapacitet som vänsterback. Stod för ett olyckligt självmål i matchen mot Örebro och drabbades därefter av en tuff skademäll i matchen mot Sirius.

22) Ronald Mukiibi, 2,7

Ytterligare en spelare som fått sin säsong upphackad och störd av skadebekymmer. Den stora höjdpunkten under Mukiibis säsong var när han fick representera Uganda i Afrikanska mästerskapen under sommaren.

23) Charlie Colkett, 2,65

Nyförvärvet med bakgrund i Chelsea gjorde ett starkt första intryck under försäsongen och har visat prov på en otrolig högstanivå. Dessvärre har han inte hittat den i särskilt många matcher under säsongen.

24) Marco Weymans, 2,61

Gick sönder i första cupmatchen och när han sedan kom tillbaka gjorde han flera stabila insatser. Hade inte sin bästa dag i bortamatchen mot Elfsborg och blev utbytt redan i 23:e minuten. Fick sedan vänta till de allra sista omgångarna för att få chansen igen.

25) Blair Turgott, 2,60

Gjorde mål och firade framför AIK:s klack. Sedan blev det inget mer i målväg för anfallaren som värvades in under sommaren. Var den som föll i den uppmärksammade straffsituationen under höstens derby mot Gif Sundsvall.

26) Ludvig Fritzon, 2,57

Det skulle bli Ludvig Fritzsons år, men så blev det inte alls. Han spelade en del i inledningen av säsongen men har sedan dess förpassats till bänken. Avslutade säsongen på läktaren efter en långdragen skada.

27) Alex Purver, 2,33

Provspelade i träningsmatchen mot GIF Sundsvall under sommaruppehållet och fick därefter ett längre kontrakt med klubben. En sittande mittfältare vars chanser till startplats försvann när Isak Ssewankambo kom tillbaka från skada under hösten.

28) Nebiyou Perry, 2,20

Kom till Östersunds FK under sommarfönstret. Fick spela en del under sommaren, men under hösten har speltiden blivit mindre. Den nyss fyllda 20-åringen är en framtidsspelare för klubben. Offensiv mittfältare som kan bryta mönster.

Francis Baptiste och Henrik Bellman betygsattes i för få matcher (två respektive en) för att tas med i sammanställningen.

Interna skytteligan:

1: Dino Islamovic 7 mål.

2: Jordan Kadiri och Hosam Aiesh 3 mål var.

4: Isak Ssewaknkambo, Simon Kroon och Thomas Isherwood alla 2 mål var.

Interna assistligan:

1: Hosam Aiesh 3 assist.

2: Dino Islamovic, Felix Hörberg, Jamie Hopcutt, Rewan Amin, Curtis Edwards 2 var.

Varningsligan:

1: Thomas Isherwood 7 varningar.

2: Noah Sonko Sundberg 6.

3: Charlie Colkett, Dino Islamovic, Isak Ssewankambo, Rewan Amin, Sam Mensiro 5 var.

Flest gånger i startelvan:

1) Noah Sonko Sundberg 28.

2) Aly Keita, Charlie Colkett, Dino Islamovic 23 var.

4) Tom Pettersson 22.

Flest lyckade passningar per match:

1) Eirik Haugan 58 (90 procent)

2) Noah Sonko Sundberg 56,43 (88)

3) Ravel Morrison 43 (89)

Publiksnitt:

2019: 4 808.

2018: 6 020.

2017: 5 265.

2016: 5 914.

Källor: svenskfotboll.se och sofascore.com