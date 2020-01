Man misstänkt för stölder i källarförråd i Östersund släppt på fri fot

Mannen som är i 25-årsåldern anhölls under fredagen förra veckan och därefter genomförde polis en husrannsakan under vilken de hittade misstänkt stöldgods. Åklagaren som är inblandad i fallet yrkade sedan att mannen skulle häktas med anledning av att det finns risk att han återfaller i brott under den fortsatta utredningen. Därtill ville åklagaren att polisen skulle få tid på sig att utreda vem stöldgodset tillhör.

Den misstänktes advokat menade å sin sida att hans klient, som erkänt stöld men nekar till att ha gjort sig skyldig till grov stöld, begick brottet under en drogutlöst psykos. Han ska nu få hjälp med sitt missbruk och därför föreligger ingen risk att han återfaller i brott.

Tingsrätten beslutade att avslå häktningsyrkandet och mannen har nu släppts på fri fot. Misstankarna kring stöld och grov stöld kvarstår. Men tingsrättens bedömning är att risken för återfall i brott inte är tillräckligt stor för att mannen ska häktas.