Många män lider av erektionsproblem – få söker hjälp: ”Fortfarande tabubelagt”

Enligt Ipsos-undersökningen Erektionskollen, som genomfördes på uppdrag av RFSU under februari 2019, lider varannan man över femtio år i Sverige av någon form av erektionsproblem. Av de drabbade uppgav cirka 40 procent att problemen lett till sexlivet helt försvunnit. Samtidigt hade inte ens hälften sökt hjälp för sina besvär.

Siffrorna går i linje med Folkhälsomyndighetens rapport från 2017. Enligt den är erektionsproblem vanligare bland de äldre åldersgrupperna, men förekommer i hela den manliga befolkningen.

Kristina Seling är distriktsläkare i region Jämtland Härjedalen. Hon delar bilden av att få män besöker vården för sina erektionsproblem. Enligt hennes erfarenhet är det vanligare att männen mailar eller ringer in och ber om recept på medicin direkt.

I det fysiska besöksrummet kommer ämnet oftare upp i samband med något annat ärende.

– Att de söker primärt för det är väldigt ovanligt. Däremot är det vanligt att det ämnet kommer upp under besökets gång. Då kan det vara för att jag frågat om det – till exempel om de står på mediciner som kan orsaka erektionsproblem.

Det händer också att patienten väntar tills slutet av besöket, och då säger att ”det var en sak till”.

Det är väldigt vanligt att unga män som precis börjat ha sex får problem med erektionen, liksom nyförälskade män i alla åldrar

Enligt RFSU:s undersökning upplevde 20 procent av männen sina erektionsbesvär som för genanta för att söka vård för. 15 procent såg sina problem som ”omanliga”.

– Många upplever att de inte vågar känna lust för att de är osäkra på om det kommer fungera. Att man liksom ”lovar men inte håller”. En del slutar ta initiativ på grund av det, säger Kristina Seling.

Hon märker skillnad mellan äldre och yngre generationer vad gäller öppenhet kring att prata om sexuella problem.

– Min erfarenhet är att unga män inte accepterar att erektionen falnar till följd av exempelvis blodtrycksmedicin. Äldre män är mindre benägna att söka hjälp.

Att yngre män aldrig drabbas av erektionsproblem är lätt att tro om man får sin sexualupplysning från porr, fortsätter Kristina Seling – men långtifrån sant.

– Det är väldigt vanligt att unga män som precis börjat ha sex får problem med erektionen, liksom nyförälskade män i alla åldrar. Det är den psykologiska faktorn – man känner många känslor på en och samma gång, och det påverkar erektionen, liksom stress, för lite sömn, dålig mathållning och högt alkoholintag. Som Shakespeare skrev om alkohol i Macbeth: ”It provokes the desire, but it takes away the performance.”

Att problem med erektionen beror på något rent fysiologiskt är vanligare bland äldre män, men eftersom orsakerna kan skilja sig mycket mellan individer är en utredning viktig.

– Behövs medicin? Eller beror besvären på att man äter någon viss medicin? Funkar Viagra eller liknande läkemedel? Passar injektionsbehandling bättre?

Kristina Seling beskriver den lyckade utredningen som ett samspel mellan patienten som vågar ta upp problemen och läkaren som har tidsutrymmet för den typen av samtal.

Om sexualitetens väsen är det få som pratar om, ens med goda vänner

Överlag tycker hon att det blir vanligare att våga ta upp sexuella problem – men säger att ämnet fortfarande är tabubelagt.

– Sex är något vi inte pratar om, annat än den ytliga delen av sex. Om sexualitetens väsen är det få som pratar, ens med goda vänner. Där finns många tabun som ligger i samhället snarare än i personer.

Att den manliga sexualiteten är så inriktad på just erektion, fortsätter hon, kan också bli begränsande.

– Den manliga sexualiteten är väldigt fallosinriktad, trots att sexualitet handlar om så väldigt mycket mer än en erigerad penis.