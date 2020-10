Mängder av sportprofiler och hyllade popstjärnor – här är alla länets spelare till elitpojklägret 1996–2014

1996:

⁠Ledare: Olle Calming och Jan Ohlsson

⁠Spelare: Daniel Sundqvist, K/D, Pär Eriksson och David Lund, Frösö IF, Anders Elgenäs, Jens Nordbakk och Mikael Nilsson, Ope, Sam Nilsson, Andreas Bäckström, Fredrik Johansson och Joakim Lundstedt, IFK Östersund, Jesper Woxlägd och Fredrik Edholm, Hallen, Stefan Norén, Ytterhogdal, Örjan Hafstad, Brunflo, Jon Sundqvist, K/D, Michael Olofsson, Ope.

Kommentar: Ett lag med flera spelare som längre fram kom att bli viktiga pjäser i ÖFK, IFK Östersund och Ope. Joakim Lundstedt spelade 97 matcher och gjorde 33 mål i ÖFK-tröjan. Fredrik Edholm, Hallen, gick vidare till ÖFK, där han gjorde 41 matcher som mittback.

1997:

Ledare: Peter Sölvstedt och Janne Åberg ⁠

Spelare: Magnus Widmark och Jonas Back, Ope, Daniel Landén, Alsen, Jonas Åberg, Fredrik Olsson och Daniel Nathanaelsson, Ås, Martin Johansson, IFK Östersund, Per Lindestig, Ope, Andreas Landén, Hallen, Martin Eriksson, Brunflo, Johan Forsstedt och Johan Langhammer Ås, Mattias Karlsson, IFK Östersund, Jörgen Nilsson, Ope, Jörgen Mattsson, Ytterhogdal, Mattias Nylander, Myssjö/Oviken.

Kommentar: En årgång där lilla Ås hade hela fem spelare med. Precis som föregående år gick flera av spelarna vidare till att bli viktiga spelare i ÖFK. Jörgen, Nilsson, Fredrik Olsson och Daniel Nathanaelsson hamnar ändå lite i skugga bakom Martin Johansson, som gjorde 193 matcher i ÖFK-tröjan och fortfarande finns kvar i klubbens organisation. Olsson, som var en av de fem från Ås IF, spelade även med Sirius, dit han flyttade för studier. Under sina fem år i Uppsalaklubben var han en av lagets viktigaste spelare. Han var även med att föra upp Sirius i superettan. Totalt blev det 81 matcher och 4 mål i klubben för den Åsfödde mittfältaren.

1998:

Ledare: Claes Jönsson och Kent Andersson

Spelare: Fredrik Lindgren, Petter Svensson och Nils Svärd, Frösön, Andreas Landén, Alsen, Tobias Andersson, Ytterhogdal, Björn Andersson och Björn Sonidsson, IFK Östersund, Johan Berglund och Per Magnusson, Ope, Fredrik Garli, Frösön, Peter Eijvegård och Joacim Ihrén, Ope, Olov Jonsson, Frösön, Niklas Norrby, IFK Östersund, Erik Henriksson, Berg, Erik Brageé, Ås.

Kommentar: Även här hittar vi framför allt en spelare som gick vidare till spel i svensk elitfotboll. Per Magnusson i Ope flyttade till Väsby för spel i Superettan och han representerade även Östersunds FK, där det totalt blev 88 matcher.

1999:

Ledare: Dennis Hansson och Anders Stålberg

⁠Spelare: Jon Persson, Brunflo, Henrik Larsson, Berg, Per Mattsson, Bräcke, Henrik Hedblom, Ope, Sebastian Hansson och Ronnie Segersten, Brunflo, Martin Larsson, Berg, Kristoffer Lundqvist, Ope, Rickard Stålberg, Johan Pausson och Erik Bernhardsson, Brunflo, Fredrik Andersson, IFK Östersund, Henrik Andersson, Berg, Nicklas Thelin, Hammerdal, Anton Boström, Ås.

Kommentar: Jon Persson har under det senaste decenniet gjort sig känd som anfallare, men på den här tiden var han fortfarande målvakt. Något som han fortsatte att vara under många år i ÖFK-målet. Han avslutade karriären som flerårig skyttekung med Alsen i division 4. Förbundskapten Dennis Hansson var under sin aktiva karriär högerback i Ope, dit han värvades av Jan Holmberg på 1970-talet. Ledarteamet Dennis Hansson och Anders Ståhlberg verkade uppskatta vistelsen i Halmstad så mycket att de sedan flera år tillbaka bor i staden.

2000:

Ledare: Peter Sölvstedt och Peter Andersson

Spelare: Daniel Sjölund, IFK Östersund, Örn Hjartarsson, Björn Hamberg, Stefan Granlund och Fredrik Gregorsson, Frösön, Dennis Sandström, IFK Östersund, Mattias Hallqvist, Myssjö/Oviken, Adrian Moreno-Pedersen, Järpen, Kim Eriksson, IFK Östersund, John Lindestig och Jocke Jansson, Ope, Robert Karlsson, IFK Östersund, Jonas Byman, Myssjö/Oviken, Nisse Bergström, Ås, Johan Pihlström, IFK Östersund, Mattias Kallin, Hammardal

Kommentar: Björn Hamberg arbetade som assisterande tränare för Graham Potter i Östersunds FK och följde därefter med engelsmannen till Swansea och Brighton, där han nu är länets första och enda bidrag till Premier League-fotbollen.

Nisse Bergström fick en framgångsrik karriär som hockeyspelare, där han både spelade på SHL-nivå och som utlandsproffs. John Lindestig togs ut till landslagsläger på P16-nivå och representerade även Gif Sundsvall. Mattias Hallqvist har en framgångsrik karriär som vallare och som motorsågssportare (!) bakom sig också.

En spelare nådde allsvensk nivå som spelare från denna årgång: Bobo Sollander, som inte fanns med i truppen till Halmstad.

2001:

Ledare: Magnus Backman och Fredrik Aliris

⁠Spelare: Björn Johansson, IFK Östersund, Christoffer Lötebo och Leo Hansson, Ope, Peter Nyman, Frösön, Andreas Schjelvan och Henrik Lundmark, IFK Östersund, Anders Lisspers, Ope, Anders Wilsson, Nälden, Fredrik Hammar, Frösön, Petter Magnusson, Ope, Fredrik Karlsson, IFK Östersund, Lars Sunnfors, Frösön, Peter Blixt, Krokom/Dvärsätt, Jonas Jonsson, IFK Östersund, Erik Nilsson, Ope.

Kommentar: Petter Magnusson var den som nådde längst. Han har spelat division 3-fotboll både i Ope och IFK Östersund och är numera spelande tränare för Järpen, som gjort succé i årets division 3-spel.

2002:

Ledare: Kent Staaf och Adam Mattiasson

⁠Spelare: Glenn Mikaelsson och Stefan Magnusson, Tandsbyn, Marcus Olofsson, Frösön, Olle Hallström, Daniel Lundström, Ronny Säterhall och Jonas Gustafsson, Nälden, Alan Al-Kadhi, Frösön, Marcus Ledin, Fredrik Lehman och Emil Alricsson, Ope, Joakim Winter, IFK Östersund, Mattias Nyman, Frösön, Sebastian Holmberg, Ope, Per Andersson, Stugun.

Kommentar: Olle Hallström, Alan Al-Kadhi och Emil Alricsson spelade alla med Östersunds FK, men har nu avslutat sina elitkarriärer.

Mattias Nyman dyker även upp senare i denna lista som ledare och finns i dag aktiv som tränare i IFK Östersunds damer tillsammans med Adam Mathiasson.

2003:

Ledare: Leif Aronsson och Lars-Olof Aronsson

⁠Spelare: Pontus Edman, IFK Östersund, Klas Gustavsson och Niklas Hildebrand, Ope, Emil Boström, Frösön, Erik Plantinger, Ås, Robert Backström, Stugun, Gabriel Röhdin, Brunflo, Daniel Steinholtz och Andreas Djuse, Ope, Christian Larsson, Hammerdal, Daniel Rosqvist, IFK Östersund, Markus Lövgren, Brunflo, Ante Björkebaum, Ope, Robin Fryklund och Christoffer Fryklund, IFK Östersund

Kommentar: Bröderna Fryklund blev bärande spelare i Östersunds FK under många år, men det var Ante Björkebaum som gick vidare och fick den mest framgångsrika fotbollskarriären av denna starka upplaga. Efter ÖFK-tiden flyttade han till Sirius, där han fick vara med hela vägen upp i allsvenskan innan de många knäskadorna satte stopp.

Gabriel Röhdin upplever just nu kanske den största framgången av samtliga i denna talangfulla trupp, som hyllad popstjärna i Junior Brielle.

2004:

Ledare: Jan Andersson och Stefan Andersson

⁠Spelare: Dennis Grönlund, Frösön, Oskar Zidén, Brunflo, Matti Korhonen, HLK, Joel Andersson, Henrik Juhlin Nygren och Fredrik Hanses, Ope, Oskar Hjerne Sundbaum, Frösön, Fredrik Olsson, IFK Östersund, Pierre Borgh, Järpen, Dennis Persson, Lillhärdal, Per-Jonas Karlin Olsson, Östersunds FK, Patrik Lindgren, Frösön, Daniel Holmblad, Ope, Johan Sterner och August Sandström, Brunflo, Daniel Knutsson, Ås.

Kommentar: Kälarnefödde Henrik Juhlin Nygren och Patrik Lindgren gick längst och fick känna på division 2-spel i Sandvikens IF respektive Skellefteå och IFK Östersund. Juhlin Nygren prövade även vingarna som utlandsproffs på lite lägre nivå i Italien.

2005:

Ledare: Mårten Eneberg och Patrik Gustavsson

⁠Spelare: Joachim Myhr, Ytterhogdal, Jonas Winter, IFK Östersund, Anton Lundin och David Edholm, Järpen, Johan Risselborn, Frösön, Elis Alricsson, Ope, Niklas Olander, Offerdal, Tom Perman och Jakob Melander, Ope, Meda Makaya, IFK Östersund, Tim Henriksson, Kälarne, Oskar Snell, Ope, Glenn Taftö och Fatih Tuncer, Ytterhogdal, Simon Norberg, Frösön, Joakim Björnström-Eriksson.

Kommentar: Tom Perman spelade på relativt hög nivå, i Östersunds FK, Selånger och IFK Luleå innan han återvände hem till IFK Östersund.

2006:

Ledare: Timo Kupari och Bernt Johansson

⁠Spelare: Viktor Hansson, Ope, Anton Landgren, Mårten Landén och Oscar Ackeflo, Alsen, Samuel Röhdin, Brunflo, Pontus Edholm, Ope, Olle Andersson, Stugun, Kristoffer Andersson, Ytterhogdal, Daniel Andersson och Rasmus Wahlborg, Ope, Johan Östlund, IFK Strömsund, Jimmy Hernerud och Mattias Engström, Alsen, Andreas Ekberg, Vemdalen, Björn Sterner, Brunflo, Mattias Edin, IFK Strömsund.

Kommentar: En riktigt bra J/H-årgång som skrällde och vann både mot Göteborg och Uppland på Elitlägret. Anfallaren Rasmus Wahlborg togs ut i ett första P16-landslag, men några år senare slutade han tvärt med fotbollen. Hans anfallskollega Daniel Andersson har fått den längsta och bästa karriären av 91:orna. Han var skyttekung i Östersunds FK:s U19-lag, flyttades upp i A-laget under Kalle Björklund och blev sedan värvad av Västerås SK i superettan. Därefter blev det spel i Huskvarna, IFK Luleå, Selånger (där han utsågs till den bästa anfallaren i hela division 2), Sleipner och Sylvia. Andersson provspelade för Åtvidaberg när laget var i allsvenskan och gjorde i fjol matcher för IFK Norrköping i allsvenska U21-serien.

2007:

Ledare: Fredrik Aliris och Leif Aronsson

⁠Spelare: Niklas Borglund och Olle Ackeflo, Krokom/Dvärsätt, Tony Olsson och Jonas Lundqvist, Ope, Fredrik Hetta, IFK Strömsund, Anton Andersson, Stugun, Pontus Englund, Tandsbyn, Emil Dalesten och Christoffer Nilsson-Ihrén, Frösön, Niklas Persson, Ope, Emil Lindblom, IFK Strömsund, Mikael Nilsson, Alsen, Max Mattiasson och Marcus Rodeholt, Ope, Axel Dahlin, Ragunda, Viktor Andersson, Orrviken.

Kommentar: Pontus Englund gick vidare till ÖFK och var även uttagen i pojklandslagssammanhang innan han lade ned karriären. Fredrik Hetta bytte sport och blev ishockeyspelare. Där har han haft en väldigt fin karriär, med allsvenskt spel i både Västerås IK och Björklöven. Nu har han lagt rören på hyllan och satsar istället på att bli jurist.

2008:

Ledare: Patrik Gustafsson och Peter Andersson

⁠Spelare: Anton Modigh, Östersunds FK, Johan Jonasson och Patrik Linde, Ope, Rasmus Elmgren, Östersunds FK, Anton Sundling, Marcus Ivarsson och Felix Nordin, Ope, Tobias Näslund, Douglas Rasteby, Kalle Söderberg, Oskar Strandeberg och Max Hjalmarsson, Östersunds FK, Petter Andersson, Frösön, Mikael Strandberg, Alsen, Victor Ageskär, Ope, Dennis Backlund, Bispgården.

Kommentar: Opeduon Felix Nordin och Viktor Ageskär nådde spel i Östersunds FK och flertalet matcher under Graham Potters ledning.

Max Hjalmarsson var under flera säsonger en av de mest pålitliga spelarna i IFK Östersunds division 2-lag. Numera är han en nyckelspelare i division 4-laget Dvärsätt.

2009:

Ledare: Jimmy Anjevall och Marcus Isberg

⁠Spelare: Anders Eriksson, Ope, Daniel Andersson och Patrik Nilsson, IFK Östersund, Oskar Johnsson, Daniel Weineus, Dennis Widgren och Ismael Strömstedt, Östersunds FK, Jonathan Lundbäck, Ope, Viktor Lindström, Östersunds FK, Jonathan Granbacka och Isak Starlander, IFK Östersund, Filip Edervall och Anton Lindahl, Östersunds FK, Petter Bager, Alsen, Emil Olsson, Ope.

⁠Kommentar: Dennis Widgren var i princip den enda egna produkten som spelade en stor roll i Östersunds resa till allsvenskan och Europa League. Dessutom en av få elitspelare som är fostrade i Jämtland. Widgren spelar numera i Hammarby. Jonathan Lundbäcks karriär är heller inte fy skam. Skyttekung i IFK Östersund och i fjol en viktig inhoppare i Brage, topplag i superettan.

2010:

Ledare: Robert Wassdahl och Andreas Tagesson

⁠Spelare: Simon Andersson och Bill Burman, Östersunds FK, Anton Rapp och Albin Andersson, Orrviken, Pontus Moberg, Linus Malmsten, Edvin Johannesson och Christoffer Gärdin, Östersunds FK, David Röhdin, Brunflo, Markus Englund, Alsen, Jimmy Björling, Ytterhogdal, August Pettersson och Adam Karlsson, Östersunds FK, Kasper Andersson, Ytterhogdal, Isak Mårtensson, Östersunds FK.

Kommentar: David Röhdin valde som 17-åring att lämna Brunflo för det då allsvenska Gefle IF. Men motivationsbrist gjorde att han återvände till Brunflo, men det löste sig som bekant bra för Röhdin som nu utgör ena halvan av Junior Brielle. Anton Rapp och Markus Englund har båda nått division 2-spel med IFK Östersund.

2011:

Ledare: Jan-Eric Edholm och Ingvar Strandeberg

Spelare: Oscar Jonsson, Sveg, Mathias Lundkvist, Östersunds FK, Oscar Nässén, Ope, André Larsson, Sebastian Lundbäck och Andreas Roos, Östersunds FK, Philip Danielsson, IFK Östersund, Andreas Larsson och Anton Hybrink, Sveg, Casper Lundqvist, Östersunds FK, Mudasir Omar, Berg, Andreas Eriksson, Föllinge, Joel Sjövold och André Rydén, Sveg, Henrik Johansson, Alsen.

⁠Kommentar: Sebastian Lundbäck är en av få egna produkter som fått speltid i allsvenskan för Östersunds FK. André Larsson var Frösöns kanske bäste spelare i fjol och återfinns nu i division 2 med IFK Östersund.

2012:

Ledare: Adam Mattiasson och Mattias Nyman

⁠Spelare: Oscar Jonsson, Sveg, Anton Sörlin, IFK Östersund, Kalle Sundqvist, Ope, Tobias Lundgren, K/D, Rasmus Fredheim, IFK Östersund, Kim Lundholm-Festin, Brunflo, Erik Hemlin, Mörsil, Philip Boberg, Ope, Edvin Blixt, IFK Östersund, John Eriksson, Alsen, Hobbe Regebro och Marcus Alvebro, IFK Östersund, Teo Malmsten, Tandsbyn, Joel Rudsberg, Mörsil, Odin Hjartarsson, IFK Östersund, Geng Namnsawang, IFK Strömsund.

Kommentar: Målvakten Oscar Jonsson har nått allsvensk nivå och stått enstaka matcher för Djurgården medan John Eriksson numera återfinns i division 1 med Team Thorén.

2013:

Ledare: Lucas Eriksson och Ove Jonsson

⁠Spelare: Mattias Vesterström, Sveg, Niklas Nord, Offerdal, Samuel Albertsson, Frostviken, Benjamin Kayankarn Karlsson, Östersunds FK, Robin Nilsson, Ope, Max Röjde, IFK Östersund, Philip Sjövill, Östersunds FK, Filip Lindgren, Ope, Oscar Pettersson, IFK Östersund, Adrian Andersson, Alsen, Viktor Larsson, IFK Östersund, Måns Hagelin och Tobias Wiklund, Ope, Oskar Stener, Sveg, Eric Rusk Frimodig, Brunflo, Elis Sundin, Östersunds FK.

Kommentar: Många klubbar har funnits representerade i länslagen över åren, men Samuel Albertsson är ensam att representera Frostviken i denna lista. Ope är annars den klubb som producerat klart flest spelare på denna lista med över 50 spelare.

2014:

Ledare: Lars Oscarsson och Tommy Einarsson

⁠Spelare: Edvin Olsson, David Smedby, Erik Haugskott och Jonathan Engström, Östersunds FK, Karl Sandelin, Ragunda, Gabriel Leding, Ope, Kevin Agerberg, IFK Östersund, Filip Englund, Alsen, Fernando Mesee, IFK Strömsund, Elias Benharaoua, Östersunds FK, Niclas Gabrielsson, Ope, Anton Sundström, Gustav Forsberg och Tobias Sundström, Östersunds FK, Marcus Nilsson, Alsen, Jesper Andersson, Ope.

Kommentar: Mittfältaren Tobias Sundström återfinns i IFK Östersund, där han har en viktig roll i det lag som nu slåss i toppen av division 2-tabellen. Även Gabriel Leding har fått en stor roll i samma lag under årets säsong.