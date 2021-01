Människor på drift från sig själva

Som en våg genom generationerna går den längtan som driver romangestalterna i Jenny Holmqvists debutroman "Drift". En våg som inleds i Uppsala under 1940-talet och som har kvar rörelseenergi när den spolas mot land i San Francisco 1982.

I Uppsala drömmer Eva om någonting annat när hon förälskar sig i och blir med barn med en ung man som inte ser någon framtid för dem. Barnet växer i magen och hon tar sin tillflykt över havet, till Kanada. Men det andra som hon drömt om är förvånansvärt likt det liv som kunnat vänta henne hemma i Sverige, och hon finner sig med man och barn på den kanadensiska landsbygden.

Något decennium senare riktar författaren istället blicken mot Marta, Evas dotter som blir lämnad ensam kvar i Thunder bay när modern återvänder hem till Sverige. Hon försöker få klarhet i varför modern lämnade dem och huruvida det var meningen att de skulle följa efter henne eller ej. Marta blir kvar i det lilla gröna huset hela sitt liv, som väntar hon på samma plats så att modern ska hitta henne om hon återvänder.

Och i 1980-talets San Francisco har Martas yngre halvbror James sökt sig till universitetet för att läsa matematik, men studierna blir snart lidande när han dras in i den rika arvtagaren Luis magnetfält. Via Luis släpps han in i en annan värld, så långt bort från det lilla gröna huset i Thunder bay man kan komma. Solen skiner tillsammans med Luis, men det är en sol som riskerar att gå i moln varje gång som Luis vänder sig om.

"Drift" är en tvetydig titel, jag blir inte riktigt klok på den. Romangestalterna kan sägas vara på drift, tänker jag, åtminstone Eva och James är det, men Marta blir kvar på gården och går mer in i en inre exil. De tre är på en flykt från sig själva, men även på andra sidan jordklotet är det samma hud som håller en fången.

De tre gestalternas öden berättas omväxlande och de tvinnar sig i varandra. Åtminstone denna läsare delar inte sitt intresse jämbördigt mellan dem. James framstår som den vars konturer har fyllts i med störst omsorg, medan Eva och Marta blir något vagare. Alla tre framstår som frånvända, men det är inte en brist i gestaltningen – så kan människor te sig, de som inte med självklarhet har huvudrollen i sina liv.

Jenny Holmqvists "Drift" är en debut som tillsammans med Lydia Sandgrens i fjol ger hopp om tillväxten i den svenska romankonsten. Det är berättelser som är mer intresserade av livet än av litteraturlaboratoriets formexperiment. Jenny Holmqvist kan måhända inte räkna med samma genombrott som Lydia Sandgren fick, men "Drift" är en roman som har tillräckliga kvaliteter för att hon ska ta en plats på listan över svenska författarskap att följa.

LITTERATUR

Jenny Holmqvist

"Drift"

(Forum)