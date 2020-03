Marcus Åsling: Använd de tomma hotellen till att skydda våra äldre

Det gäller att hitta kreativa lösningar för att skydda våra äldre när coronaviruset tilltar och det blir en samhällsspridning i länet.

I takt med att fler studier om coronaviruset kommer in pekar allt fler på just åldern som en betydande riskfaktor. Av de som är 80 år eller äldre och smittas av corona ligger dödstalen på höga 14,8 procent, i åldersgruppen 70-79 år på 8 procent och åldersgruppen 60-69 på 3,6 procent. Lägg därtill det enormt stora vårdbehov som uppstår för att hålla dessa dödstal nere.

Det kommer att kräva extraordinära insatser för att skydda våra äldres hälsa och liv. En lösning som politikerna starkt borde överväga är att hyra de hotell som nu står tomma i sviterna av människors rädsla för smittan.

Det kommer med flera klara fördelar.

Hotell har betydligt fler bäddar och avskilda rum än vad som finns på kommunala äldreboenden. Ett rimligt antagande är att det kommer bli tuffare att driva mindre vårdenheter under krisens gång, dessutom kommer en stor grupp äldre som idag bor hemma och klarar sig själv ha ett större vård och isoleringsbehov.

Med en stor hotellenhet kan dessutom flera kommuner gå ihop och samarbeta.

Fördelen med att hyra hotell är alltså att en stor grupp äldre kan bo där under en period. En annan fördel med en sådan lösning är att personalen får möjlighet att bo där under arbetets gång. På så sätt minskar eller tar man helt bort risken för att personalen smittas i hemmet eller efter arbetets gång. Ett system för att skifta personal skulle kunna funka som på oljeplattformar. Det vill säga du bor och arbetar under en period och är sen ledig under en lång period.

Kostnaden för detta borde vara hanterbar, men behöver naturligtvis utredas vidare. Regionen och de jämtländska kommunerna har i vart fall en fördelaktig förhandlingsposition: Hotellägarna är i ett desperat behov av kunder och hotellpersonal kommer inte behövas.

Vi måste sätta in träffsäkra åtgärder för att skydda människors liv och samtidigt hålla samhällsekonomin uppe.