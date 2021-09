Marcus Åsling: Hur hanterar man ovaccinerad vårdpersonal?

Hur ska Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län ställa sig till krav på vaccinerad vårdpersonal? Debatten kommer att komma.

Vi har varit duktiga på att vaccinera oss i Jämtlands län, idag är två av tre vaccinerade i länet. Att det i Sverige är frivilligt att vaccinera sig, men mycket starkt uppmuntrat har tjänat Sverige väl. Delvis förklarar det också den höga vaccinationsviljan i riket och att antalet vaccinskeptiker är ett randfenomen bland en stor majoritet som tror på etablerad och prövad vetenskap.

Det finns därför ingen anledning att omvärdera frivillighetslinjen för allmänheten i dagsläget. Vi kan upprätthålla en hög vaccinationstakt byggd på frivillighet och därmed också värna om den höga vaccinationsviljan.

Den här typen av samtal kring vaccinationsplikt bland vårdpersonal sker såklart redan idag bland politikerna i Jämtlands län

Men i takt med att samhället börjar ställa om till ett normalläge aktualiseras också frågor kring hur arbetsgivare ska hantera personal som inte är vaccinerade. Det här gäller särskilt de som arbetar inom vård och omsorg. Där förväntar de flesta av oss att alla som arbetar vårdande är vaccinerade.

På flera håll i landet lyfts nu frågan om att man borde kunna kräva full vaccinationstäckning bland vårdpersonal. De som inte går med på att redovisa sin vaccination ska kunna bli omplacerade, eller behöva göra rutinmässiga covidkontroller menar man. Det saknas ett tydligt lagstöd för ett sådant krav och diskussionen är därför intressant utifrån en möjlig lagförändring.

De som stödjer linjen lutar sig mot att det handlar om yrkesgrupper med nyckelroller för hälsa och trygghet; personliga assistenter, undersköterskor, sjuksköterskor med mera. De som motsätter sig att personal kan omplaceras pekar å andra sidan på att det handlar om en grupp med redan hög vaccinationsvilja och att det är inskränkande mot personalens integritet.

Rent principiellt väcker det också en intressant diskussion om vilken information arbetsgivare kan kräva att vi delar med oss av. Vad blir nästa integritetsinskränkande steg som vårdpersonal ska behöva göra avkall på för allmänhetens trygghet? Psykisk ohälsa? Medicinering? Rökvanor?

Den här typen av samtal kring vaccinationsplikt bland vårdpersonal sker såklart redan idag bland politikerna i Jämtlands län, men snart måste man också komma fram till ett beslut och vilken signal man vill skicka till lagstiftarna i Sveriges riksdag.

En sak är säkert: Vaccinerad vårdpersonal räddar liv. Vi vet att äldre redan har dött eller blivit allvarligt sjuk på grund av att smitta har förts in på äldreboenden via sjuk personal. Vi vet också att just distansundervisning har motiverats utifrån att skydda både elever och skolpersonal från smitta.

Avvägningarna är mycket svåra och principiellt viktiga. Men nog är det rimligt att den brukare som behöver hjälp av en personlig assistent också kan lita på att den förlängda armen i vardagen kan följa med överallt.

Jag vet inte var gränsdragningen ska gå. Men att den kommer förflytta sig i takt med att samhället öppnar upp igen – det känns alldeles säkert.