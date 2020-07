Marcus Åsling: Krokoms kommun har de i särklass dyraste livsmedelskontrollerna i länet

Vart fjärde år publicerar Näringslivets regelnämnd en granskningsrapport om kommunernas livsmedelskontroller. Rapporten har väldigt hög svarsfrekvens där 84 procent av alla kommuner deltar. I Jämtlands län är det bara Bräcke kommun som avstått från att svara på enkäten.

I den enkät som kommunerna svarar på utgår man från en kedjeansluten livsmedelsbutik med 45 anställda (30 årsarbetskraft). Det bör tilläggas att i flera av de jämtländska kommunerna saknas en så pass stor livsmedelsbutik.

I endast sex av 238 kommuner gör man samma riskklassbedömning som Krokoms kommun.

Två jämtländska kommuner sticker ut när man tar del av enkätsvaren: Krokom och Åre som båda sätter en hög riskklass på verksamheten. I Krokoms fall innebär det minst 20 kontrolltimmar per år, i Åres fall 14 timmar per år. I övriga kommuner blir riskklassen på verksamheten sådan att kontrollen varierar mellan fyra till sex timmar per år - beroende på kommun. Den bedömningen delar man med 61 procent av de kommuner som svarat på enkäten. I endast sex av 238 kommuner gör man samma riskklassbedömning som Krokoms kommun.

Krokoms kommun lägger dessutom på åtta timmar per år i ett informationstillägg (vilket är obligatoriskt). Det gör man tillsammans med endast fyra andra kommuner i riket. Övriga kommuner svarar två timmar per år, hela 75 procent av de som svarat på enkäten anger två timmar eller färre.

Den tilltänkta livsmedelsbutiken skulle alltså omfattas av 28 timmar livsmedelskontroll per år till en kostnad om 34832 kronor ifall den etablerade sig i Krokoms kommun. I Åre hade kontrollavgiften varit 22240 kronor och i Östersunds kommun hade avgiften varit endast 10800 kronor. I övriga jämtländska kommuner hade avgiften varit ännu lägre, mellan 5784 och 8100 kronor.

Anmärkningsvärt är att i ingen av kommunerna tog man hänsyn till att företaget var ansluten till branschens egna kontrollsystem för livsmedelssäkerhet.

Det är klart att en så pass stor livsmedelsbutik, antagligen motsvarande en av de större i länet, har råd att betala 34832 kronor till Krokoms kommun. Men det säger en hel del om näringslivsklimatet när samma verksamhet hade betalat betydligt mindre i en annan jämtländsk kommun. Det är dessutom tuffare för en nystartad verksamhet att betala höga kontrollavgifter än vad det är för en etablerad lönsam livsmedelsbutik.

Livsmedelsverket förordar att kommunerna debiterar i efterhand vid kontroller, detta för att tydliggöra kopplingen till prestation. Av kommunerna i Jämtland län är det endast Strömsunds kommun som debiterar i efterhand och som därmed följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

beroende på i vilken kommun man väljer att etablera en livsmedelsbutik så handlar det om flera tusen kronor i skillnad i kontrollavgift.

Strömsund (1091 kronor) tillsammans med Ragunda kommun (964 kronor) är dessutom ensam om att ha en timtaxa som ligger under riksgenomsnittet på 1 150 kronor i timmen.

Det finns en onödigt stor variation i hur de jämtländska kommunerna bedömer hur omfattande livsmedelskontroller som ska genomföras i enkäten. Enkäten visar tydligt att beroende på i vilken kommun man väljer att etablera en livsmedelsbutik så handlar det om flera tusen kronor i skillnad i kontrollavgift.

Hur mycket tid som läggs på ett enskilt företag påverkar dessutom hur många livsmedelskontroller man hinner genomföra på ett år. En livsmedelskontrollant i Strömsund eller Ragunda hinner kontrollera fyra till fem företag på samma tid som livsmedelskontrollanten i Krokom behöver lägga ned på en livsmedelsbutik.

Det finns anledning för kommunerna i Jämtlands län att få en tydligare samsyn kring livsmedelskontroller, hur omfattande de ska vara och till vilken kostnad.