Marcus Åsling: Norge är vackrare men vi är större – Sverige kan norpa Hollywoodfilmerna

I Norge finns gynnsamma villkor för utländsk filmproduktion. Ett sorts "hollywood-avdrag" gör att filmskapare kan få tillbaka upp till 25 procent av inspelningskostnaderna i Norge.

För Norge är detta en ren vinstaffär. Norska kreatörer, assistenter, filmare, fixare och annan personal som behövs under en filmproduktion får sysselsättning och unik kompetensutveckling.

Stora filmproduktioner från länder som USA, Storbritannien, Indien och Kina har redan nappat på avdraget och placerat inspelningstillfällen i vårt västra grannland.

Tom Cruise titeln "Mission impossible" valde Møre og Romsdal som inspelningsplats under 2020. Bioaktuella "Dune" har även den haft inspelningar i Norge, liksom superhjältefilmen "Black Widow".

Det känns som att vi i Sverige bara lyckas locka filmproduktioner när handlingen utspelas i just Sverige.

Ett lokalt exempel är "The American" från 2010 vilket skapade stor uppståndelse när George Clooney med flera spelade in scener utanför Brunflo. Scenerna i "The American" ska föreställa Dalarna, men Jämtland valdes som inspelningsplats eftersom vi har en flygplats och är snösäkra.

Ett annat lokalt exempel är David Finchers amerikanska filmatisering av Stieg Larssons "Män som hatar kvinnor". Miljöbilder har filmats i Alsen, Krokoms kommun. För den som vill läsa mer om just filmatiseringar i Jämtlands län rekommenderas Fredrik Alverlands "Viddernas landskap på vita duken".

Att handlingen utspelar sig i Sverige är inte en garant för att filmbolagen väljer Sverige som inspelningsplats. Ekonomi spelar roll och filmerna "Midsommar" från 2019 respektive "The Ritual" från 2017 spelades in i Ungern och Rumänien eftersom Sverige var för dyrt.

Det måste inte vara storslagen natur för att det ska bli filmproduktion. Christopher Nolans “Tenet” är delvis inspelad i Oslo.

Det är mycket möjligt att Oslo har mycket att erbjuda rent visuellt vid en filmatisering, men storslagen natur är inte en sådan sak. Antagligen hade samma scener kunnat filmas i Köpenhamn, Göteborg, Stockholm, Tallinn eller Riga för att gestalta en nordeuropeisk miljö. I fallet "Tenet" handlar det antagligen om att just hollywoodavdrag gjorde skillnaden.

I sig är det inte särskilt konstigt att skattelättnader spelar stor roll vid val av inspelningsplats. Amerikaner älskar skattelättnader. Filmproduktion är mycket kostsam och måste ligga ute med mycket pengar innan produkten når konsumenterna på Filmstaden i Östersund eller hemma i soffan via en streamingtjänst.

I Sverige exporterar vi otaliga skådespelare och regissörer till Hollywood. Bara de senaste åren handlar det om minst tre Skarsgård. Minst två Rapace. En Kinnaman och många fler. Till och med Stakka Bo (känd från 90-talet) regisserar idag film i USA.

I kontrast till detta har Norge ... Kristofer Hivju. Skägget vi lärt känna i Beck-filmerna.

Sverige kan ta upp kampen med Norge och vinna den. För oss i Jämtlands län skulle det naturligtvis innebära en mycket intressant skjuts för det regionala varumärket och möjligheten till ökad turism.