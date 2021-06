Marcus Åsling reder ut regeringskrisen: Extra val är fortfarande sannolikt

Antagligen handlar det om att statsministern vill uttömma alla realistiska och fabricerade alternativ först innan Sverige går till extra val. Det handlar om att visa för svenska folket att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har gjort sitt yttersta för att lösa den politiska situationen.

Alla scenarion är osannolika. Det är ju därför vi hamnat i detta läge

Men det handlar också om att testa "högerspöket" i en konservativ regeringsbildning och slå hål på dess mytologi inför ordinarie val 2022.

Vad händer nu?

Sverige ställs nu åter i det läge som rådde efter riksdagsvalet 2018. Riksdagens talman Andreas Norlén (M) har i uppdrag att ställa en statsministerkandidat inför omröstning i riksdagen. Det innebär flera och långa fikastunder med partiledarna för att utröna vilka regeringsalternativ som är realistiska.

Vilket fika bjuder talmannen på den här gången?

Ingen aning. Ärligt talat bryr jag mig inte. Den mediala uppmärksamhet kring vad som fikades och med vem det fikades vid talmansrundorna 2018 var väl ett tecken på den nyhetsfattigdom som rådde då snarare än ett genuint läsarintresse.

Svenska folket hungrade efter matiga besked om regeringsfrågan och talmannens föränderliga kakfat var det enda som kunde erbjudas i det läget.

Men den proceduren kommer inte upprepas – den här gången?

Nej. Talmannen Andreas Norlén har på förhand flaggat för att processen måste gå betydligt fortare den här gången givet att det är ett år kvar till ordinarie val. Dessutom borde riksdagspartierna veta var man står vid det här läget och inte bli tagna på sängen i stundens allvar.

Vilka scenarion kan framträda?

Alla scenarion är osannolika. Det är ju därför vi hamnat i detta läge. Nedan följer en genomgång av de mest sannolika av osannolika scenarion.

1. Centerpartiet får sin vilja igenom med ett mittenalternativ i någon form. Det skulle kunna vara en regering med C, MP och L som förankrar sin politik gentemot M och S. Det skulle också kunna vara en regering med S, M och C eller en alliansregering (M, C, KD, L) med stöd av S.

2. Ett eller flera partier byter position på ett sådant sätt att det blir svårt att försvara inför väljarna. Att C stödjer en regering med M, KD och SD. Att V stödjer en regering ledd av M som driver SD-politik eller en regering ledd av S som driver C-politik. Att L byter position i regeringsfrågan (igen) och åter stödjer en regering ledd av S. Att KD byter position i regeringsfrågan och stödjer en regering ledd av S eller om MP byter position och stödjer en regering ledd av M.

3. Att en eller flera riksdagsledamöter fronderar och röstar mot den egna partilinjen. Ett regeringsalternativ med Ulf Kristersson (M) som statsminister har idag stöd av M, KD, SD och L. Tillsammans samlar man 174 mandat i riksdagen. Det innebär alltså att ifall en eller flera av ledamöterna i C, MP, S, V går emot den egna partilinjen så blir Ulf Kristersson statsminister. Det har spekulerats i Helena Lindahl (C) från Västerbotten. Detta scenario kräver att L håller samman linjen inom riksdagsgruppen vilket ju också är ett osannolikt scenario i detta läge.

Kommer Stefan Löfven att kunna bli statsminister igen? Eller kommer valet att falla på någon annan?

Stefan Löfven har fortfarande goda chanser att bli statsminister igen. Antingen nu, efter ett extra val eller efter ordinarie val.

Både M och S har intresse av att upprätthålla blockpolitiken

Mitt förhandstips är att Ulf Kristersson blir den första att prövas i en statsministeromröstning och att han inte lyckas samla det stöd som krävs. Därefter kommer Stefan Löfven prövas igen i en ny statsministeromröstning. Ifall han inte samlar det stöd som krävs där går turen till det osannolika alternativet Annie Lööf eller ett extra val.

Annie Lööf eller extra val?

Sannolikt extra val. Både M och S har intresse av att upprätthålla blockpolitiken och dess skadliga beroende av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tyvärr. Trots att den breda politiska viljan i Sverige finns mellan S och M och inte kring dess ytterkanter.