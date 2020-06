Marcus Åsling: Relationen mellan Jämtland och Tröndelag kommer fördjupas ytterligare

Coronaviruset och smittskyddsarbetet i Norge och Sverige har varit en tragedi för fortsatt integration och handel mellan Jämtland och Tröndelag. Gränsen är stängd och handelsytorna i Storlien kan liknas vid ett spökhus. I sig är dessutom den stängda gränsen en historisk händelse och man ska inte underskatta dess negativa signalvärde. För det nordiska samarbetet är det naturligtvis olyckligt att länderna inte kan samverka på ett bättre sätt i kristid.

En elektrifierad järnväg mellan den svensk-norska gränsen kan dock ha en oerhörd kraft för den regionala utvecklingen och näringslivsklimatet i Jämtlands län. Elektrifieringen beräknas vara klar 2024. Även om gränsen är stängd idag finns det ingen anledning att tro att det är ett långsiktigt beslut från den norska regeringen.

Med en uppskattad restid på en timma till Trondheim och Vaernas flygplats kommer Åre bli den stora vinnaren.

När banan är färdigställd mellan kommer restiden att vara nedkortad till cirka två timmar. Med det möjliggörs också ett helt annat resmönster, möjligheter till samarbete och ekonomisk integration mellan Jämtland och Tröndelag.

Väl värt att notera är att Trondheim med sina 180 000 invånare är i samma storleksklass som Sveriges fjärde största stad Uppsala. Som urban nod är den för ett jämtländskt perspektiv vida överlägsen andra norrländska städer som Umeå (89 000), Sundsvall (51 000) eller Gävle (75 000). Dessutom inom attraktivt avstånd.

För unga vuxna i Jämtland kommer Trondheims attraktivitet öka, både som besöksort och tillfälligt boende. Vad gäller utbildning, nöje och kulturupplevelser har Trondheim mycket att erbjuda.

Med en uppskattad restid på en timma till Trondheim och Vaernas flygplats kommer Åre bli den stora vinnaren. Orten får en än starkare status med ett attraktivt pendlingsavstånd till Trondheim. Det kommer möjliggöra en ny inflyttningsvåg av människor som inte är beroende av den lokala arbetsmarknaden. För Åre kommun måste detta vara väldigt intressant att i framtiden kunna fortsätta bredda Åre till att förknippas med mer än turism. Till exempel utbildning, design, teknik, it och media.

Samtidigt finns flera signaler som tyder på att godstrafiken från Trondheim via Östersund och vidare norrut kan komma att öka i framtiden. Att järnvägsnätet blir fullständigt integrerat är en nyckelfaktor som innebär att varor inte behöver byta tåg vid gränsen. En annan är de förändrade villkoren för sjötransporter där nya miljöregler ökar kostnaden för att transportera gods efter Östersjön. Med en utbyggd hamn utanför Trondheim kan man förvänta sig att godstransporter med slutdestination i norra Sverige kommer välja rutten Trondheim, Östersund, Ånge istället för att gå via Östersjön upp mot Luleå eller via hamnen i Göteborg. Det framgår av en rapport WSP författat till Banenor (motsvarande norska Trafikverket).

Framtiden har mycket att erbjuda för både Jämtland och Tröndelag. Vi måste bara vara redo att greppa tag i möjligheterna.