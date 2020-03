Marcus Åsling: Stå upp för din krögare och beställ takeaway i coronakristid

En krögare i Östersund vittnar om att antalet gäster halverats under helgen. En normal vecka är det under helgen de största intäkterna kommer in till verksamheten. En annan krögare i Strömsund intervjuas i Sveriges radio och uppger att han tappat 9 av 10 kunder.

Det finns anledning att vara smart, isolera sig i möjlig mån och tvätta händerna noggrant. Framförallt ska man hålla sig hemma ifall man känner sig krasslig.

Men vardagen måste fortgå. Ifall vi lever i en kollektiv rädsla för viruset kommer vi krossa svensk ekonomi med den. Det kommer med katastrofala konsekvenser; en mer utdragen ekonomisk återhämtning, nedlagda småföretag och ökad arbetslöshet som följd.

60 procent av företagen uppger att det finns risk för personalneddragningar som följd av viruset

Svenskt näringslivs företagarpanel är ingen munter läsning. Den visar på en radikal förändring för svenska företag sedan 3 mars i år när Svenskt näringsliv började ställa frågor om coronaviruset.

3 mars svarade 16 procent att man upplevde störningar i försäljning och orderingång. 15 mars upplevde hela 55 procent störningar i försäljning och orderingång. Det är en radikal förändring på bara tolv dagar. 60 procent av företagen uppger att det finns risk för personalneddragningar som följd av viruset. 24 procent, alltså var fjärde företagare upplever problem med likviditet och finansiering.

Hotell och restaurangbranschen är särskilt hårt ansatt och känslig för den här typen av kriser. Personalkostnaden är en stor utgiftspost och försäljningen blir oerhört viktig eftersom man inte kan hämta igen en förlorad månad senare under året på samma sätt som i andra branscher. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det dessutom en oerhört viktig bransch eftersom många har sitt första jobb och start på arbetslivet där.

Vi ska inte sluta leva med corona över våra axlar. Däremot agera smart och försiktigt. Osäker på hur ett företag hanterar corona, smittspridning och hygien? Våga fråga!

Som privatperson kan du bidra till att hålla Sverige rullande under coronakrisen. Det kräver att du vågar gå utanför dörren, handla, äta, jobba. Vi ska inte sluta leva med corona över våra axlar. Däremot agera smart och försiktigt. Osäker på hur ett företag hanterar corona, smittspridning och hygien? Våga fråga!

De svarar gärna med stort engagemang annars är du förlorad som kund.

Ett restaurangbesök höjer livskvalitén och håller humöret uppe. Just nu undviker dock många att besöka restauranger av rädsla att bli smittad.

Men att äta på restaurang är inte farligare än att åka med kollektivtrafiken eller hämta barnen på förskolan. Dessutom är endast en procent av fallen av corona i Jämtlands län. Den största andelen fall finns i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du tvättar dina händer ofta och att du stannar hemma vid sjukdomssymptom. Däremot finns inga varningar mot att besöka restauranger eller äta ute. Om du trots allt fortfarande är orolig för att äta ute erbjuder de flesta restauranger take away (och fler förväntas erbjuda konceptet).

Tänk på att stötta din lokala företagare när du handlar! Välj med fördel bort större aktörer till förmån för de mindre.

Käka ute, beställ take away och håll dig hemma ifall du känner dig krasslig. Var smart stötta ditt lokala näringsliv när de behöver dig som bäst.