Marcus Åsling: Storsjöcupen finns inte kvar utan draghjälp från näringslivet

För en dryg månad sedan den 23 april gick Teres Gärdin, ordförande för Storsjöcupen ut och vädjade om donationer för att fotbollscupen ska kunna arrangeras 2022:

– För att Storsjöcupen ska lyckas övervintra behöver vi ekonomiskt hjälp för att täcka fasta kostnader och behålla, om än minimal, grundkompetens", kommenterade Gärdin situationen i en intervju med Sveriges radio.

Det är bråttom. Storsjöcupen behöver på kort tid samla in 1,5 miljoner kronor för att lyckas övervintra ännu en pandemisommar. I skrivande stund har man samlat in 187 800 kronor. Det mesta kommer från privatpersoner. I nuläget klarar man sig endast några månader på sparade pengar, men behöver kunna övervintra tills april nästa år när anmälningsavgifterna till nästa cupsommar kommer in.

Var är näringslivet?

Att Storsjöcupen är betydelsefull för näringslivet i Jämtlands län vet vi. Vi vet också att cupveckan tillsammans med Storsjöyran är det en av sommarens höjdpunkter för östersundsturismen.

Att Storsjöcupen innebär något av en norsk invasion är en underdrift. Hela 74 procent av Storsjöcupens besökare kommer från Norge, vilket är Östersunds starkaste turistmarknad. De allra flesta bor på camping, men en stor minoritet bor också på hotell.

Alla som arbetar inom handel eller restaurang vet vilken otrolig vecka Storsjöcupen är

Vi vet också att varje norsk besökare spenderar i genomsnitt 5 273 kronor under cupveckan. Utgifterna fördelas jämnt mellan mat, boende, shopping och ... Capri sol.

Enligt en undersökning utförd 2019 av marknadsanalysföretaget Getzio är den direkt-ekonomiska effekten av den "norska invasionen" under Storsjöcupen 82 miljoner kronor. Det här var alltså sommaren innan pandemin startade.

Alla som arbetar inom handel eller restaurang vet vilken otrolig vecka Storsjöcupen är. En vecka med positiva effekter inte bara för näringslivet i Östersunds kommun utan även för samhällen utanför kommungränsen.

Åter till frågan. Var är näringslivet?

Möjligtvis är det pandemin som spökar. I Svenskt näringslivs senaste företagarbarometer fanns en mycket låg investeringsvilja i Jämtlands län de närmaste sex månaderna. Endast i Västernorrland, Västmanland och Gotland var viljan att investera lägre. Redovisat branschvis var investeringsviljan lägst hos företag inom handel, restaurang och turism.

Klart är att flera företag går på knäna under pandemin och lägger all energi på att orka övervintra – precis som Storsjöcupen. Det här gäller särskilt inom just de branscher som Storsjöcupen är viktigast för.

Nu behöver Storsjöcupen vår hjälp för att kunna fylla 50 år

Men det finns också företag som klarar sig, under omständigheterna, bra under pandemin. Industrin producerar, det byggs och livsmedelsbutikerna har ett uppsving.

Alla kan inte hjälpa till. Om det vore så enkelt hade pengarna redan varit insamlade. När Storsjöcupen endast har fått in 187 500 kronor på fyra veckor – främst från privatpersoner – så finns det otvivelaktigt ett utrymme för fler att hjälpa till. Fler privatpersoner men framförallt fler företag.

Nu behöver Storsjöcupen vår hjälp för att kunna fylla 50 år 2022 och erbjuda Östersund ännu en sommar som invaderas av fotbollstokiga norrbaggar. Klart vi efter bärkraft ska hjälpa till.

Information om hur man donerar pengar eller etablerar ett partnerskap finns på Storsjöcupens hemsida.