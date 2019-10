Marcus Berglund: Det är dags att ta upp kampen med kulturtanterna

Roligt!

Då kan jag försäkra dig om att du älskar böcker. Vare sig du vet det eller inte.

Gillar du musik, jakt, saker med motor på, mode, sport, film eller kanske att leva dig in i olika datorspel?

Jamen då älskar du ju definitivt det drama, de känslor och all den kunskap som böcker kan erbjuda!

Kulturtanternas försprång börjar bli så stort att vi andra snart är hopplöst på efterkälken

För vad du än råkar vara intresserad av i livet, hur smalt ämnet än må vara, finns det litteratur för en livstid som är skräddarsydd just för dig och färdig att kasta sig över. Som kommer att utmana dig, ge dig perspektiv och göra dig mer kunnig.

Både när det gäller dina specifika intressen och livet i stort.

Ja ursäkta att jag börjar mässa här om saker som är självklara för många. Men anledningen till att jag skriver detta är att jag jag har en känsla av att kulturtanternas försprång börjar bli så stort att vi andra snart är hopplöst på efterkälken.

Jag säger bara: Bokens dag på Storsjöteatern i Östersund på torsdagskvällen.

Som vanligt hade arrangörerna ansträngt sig till det yttersta för att bjuda publiken på ett brett och intressant program, med författare från vitt skilda genrer och alla med spännande historier att berätta. Det handlade om barnböcker, hårdkokta kriminalromaner, serieteckning, feelgood-litteratur, landsbygdsfrågor och vetenskapliga fackböcker, i en bred mix som tilltalar en stor del av den sammanlagda läsande befolkningen.

Och som vanligt var Bokens dag slutsåld och fullsatt av en engagerad och påläst publik – som till 90 procent bestod av kvinnor i övre medelåldern.

Det är svårt att föreställa sig vidden av den kulturella gärning som dessa hjältinnor står för. Som år ut och år in intresserar sig, engagerar sig och förkovrar sig i olika ämnen. Läser, lyssnar, sätter sig in i andras verkligheter, känner in, försöker förstå och blir klokare och klokare för varje evenemang de går på. Eller själva arrangerar för den delen.

Det är därför de himlar med ögonen när vi män försöker förklara elementära saker för dem. För de känner redan till allt det där vi försöker hävda oss med.

Det är därför de ler överseende när yngre människor säger att ingen kan förstå deras situation. För kulturtanterna förstår.

Nu vet jag ju givetvis att män och yngre människor läser de också.

Men när det ska fördjupas och förkovras, diskuteras och analyseras i grupp, på tillställningar som Bokens dag, då är det kulturtanterna som är där och suger i sig kunskap och perspektiv, medan de dessutom har oförskämt trevligt.

Kulturtanternas försprång må vara enormt på det viset, men jag tror ändå inte att det är ointagligt. Så här är min plan för hur vi andra ska kunna ta rygg på dem:

(Och här vill jag att kulturtanter slutar läsa, för det här är en plan för oss andra och den är lite hemlig.)

Om vi redan läser och tycker om det, så fortsätter vi med läsandet, men ser till att utmana oss själva genom att prova nya genrer. Sådant gör kulturtanterna hela tiden och det är en av deras styrkor.

Om vi inte läser eller lyssnar på böcker – eller ens ser poängen med det – då rycker upp oss, inser att vi förtjänar ett mer spännande liv än så och går till närmsta bibliotek.

Där berättar vi för en bibliotekarie vad vi är mest intresserade av i livet och frågar om det finns några spännande böcker på temat.

Sedan, om ett år, när det blir dags för Bokens dag igen, då är vi med och konkurrerar med kulturtanterna om biljetterna och skapar ett så stort tryck att arrangörerna tvingas utvidga evenemanget ytterligare.

För om det är någon kamp som är värd att ge sig in i, så är det kampen för de insikter, den kunskap och det fantastiskt stora spektrum av starka upplevelser som litteraturen har erbjuda oss alla.

Oavsett vilka vi är.