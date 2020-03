Marcus Berglund: Hur 1200-talets kyrkliga sadism fortfarande lever kvar i oss – och vad vi kan göra åt den

Han var ärkebiskop i Lund under början av 1200-talet och en mycket principfast kille.

Efter att ha fått de finaste utbildningarna som världen kunde uppbringa på den tiden, i Paris, Bologna och Oxford så blev han en mäktig och högt respekterad man i hela Europa.

1204 fick han dessutom påvens välsignelse att organisera egna korståg mot Baltikum för att kuva befolkningen där och kristna dem och det var ett projekt han genomförde med glödande iver.

Och inte bara det.

Eftersom Andreas var Guds högsta tjänsteman i hela Skandinavien fick han kungarnas tillstånd att tömma fyra öländska byar på allt folk och flytta dem till Estland, som en första handfast åtgärd i en större plan för att kolonisera landet.

En riktig storkarl med andra ord.

Jag läste nyligen en bok om Anderas Sunesen, som heter Biskopen och korståget 1206 (Norstedts) och är mycket fint skriven av arkeologen Jonathan Lindström.

Boken är i hög grad baserad på saker som den gamle biskopen själv skrev ner under sin livstid, där han resonerade om allt mellan himmel och jord, från sexualitet och livets mening till jordbruksmetoder och hans tolkningar av dåtida lagtext.

Det första som slår mig när jag läser boken är, än en gång, hur lite mänskligheten har förändrats genom historien, när det kommer till jakten på makt, ära och penningar.

Andreas Sunesen levde under en tid då den skandinaviska kristendomen fortfarande var i sin linda och den världsbild vi lever med i dag fortfarande var flera hundra år bort.

Han levde i en värld där änglar, demoner och magi var självklara ingredienser i folks omvärldsuppfattning och där alla var överens om att domedagen var mycket nära förestående. Kanske bara dagar bort.

Men trots att det mesta han trodde på skiljer sig från vad folk tror på i dag, och då inkluderar jag även dagens religiösa människor, så var hans faktiska handlingar identiska med vad maktmän har gjort både före och efter 1200-talet.

Han kämpade sig till en maktposition och använde den sedan för att kontrollera sina egna undersåtar. Därifrån jobbade på han att försöka utvidga sitt inflytande i konkurrens med andra maktmän, kyrkliga som världsliga, på bekostnad av vanligt folk som nog egentligen bara ville bli lämnade i fred.

Det finns inget tvivel om att han trodde på sin tids goda ideal i lika hög grad som vi tror på våra, men ändå blev utkomsten i princip densamma då som nu.

Det om något säger väl hur vi människor är funtade.

Men det var en sak jag reagerade lite extra på när jag läste boken och det var just det här med skadeglädjen. Något som Andreas Sunesen skrev strax före sin död, då han var en gammal man som isolerat sig och var svårt sjuk i spetälska.

Det var hans bild av den himmel som han förväntade sig komma till inom kort.

I himlen skulle allt vara härligt förstås. Men det lite udda var att man, var man än befann sig där i det eviga paradiset, alltid skulle kunna se helveteselden brinna under sig och in i minsta detalj se hur alla syndare stektes levande under ens fötter.

Trots att man givetvis även skulle se sina egna nära och kära där, som syskon, barndomskompisar, kollegor och gamla kärlekar, så var en del av himlens underbara förlustelser just att se dem alla vrida sig i evigt outhärdliga plågor.

Först tänkte jag att jag hade hittat något som definitivt skiljer sig från hur vi resonerar i dag.

Sen slog det mig att det nog kanske inte är så väldigt udda ändå.

För om det är något som vi kan vältra oss i än i dag, så är det skadeglädje.

Vi hör skadeglädjen runt köksborden, på jobbet och vi ser den i sociala medier. När otrevliga saker drabbar folk vi verkligen ogillar – vare sig det handlar om en freudiansk liten felsägning, ett genant avslöjande eller att en elak person råkar riktigt illa ut – kan även de noblaste av oss säga börja saker vi som vanligtvis skulle förknippa med mobbing.

Det där är något som många av oss måste börja jobba på tycker jag.

För det fina är att det för en gångs skull inte handlar om ett stort och strukturellt problem som var och en av oss individer omöjligt kan rå på.

Det handlar bara om försöka behärska sig en aning, både på sociala medier och andra sammanhang, och reflektera över hur vi själva skulle känna om vi blev häcklade och hånade i i en liknande situation. Att vi i varje potentiellt skadeglad situation frågar oss om beteendet för något positivt med sig eller om det helt enkelt går att undvara.

På det viset löser vi kanske inte alla historiska världsproblem, men vi kan i alla fall lösa ett av dem – med den enda konsekvensen att vi kanske råkar framstå som mer sympatisk inför våra medmänniskor.

Och en sådan konsekvens kan vi helt säkert lära oss att leva med.